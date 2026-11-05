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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Audi F1 se viste de Brasil: así es su espectacular decoración para Sao Paulo

El equipo alemán competirá en el Gran Premio de Sao Paulo con los colores verde y dorado de la bandera brasileña. Una decoración diseñada por Revolut, patrocinador principal de Audi.

Giacomo Rauli

Editado: 5 nov 2026, 11:13

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Audi cambia de vestuario para el Gran Premio de Sao Paulo de Brasil, una cita que se disputará este fin de semana y que pondrá fin al triplete americano de la Fórmula 1.

El equipo dirigido por Mattia Binotto ha presentado una nueva decoración diseñada por Revolut, patrocinador principal de la escudería de Hinwil, con motivo del reciente lanzamiento de una nueva tarjeta dedicada a Sao Paulo. Una ocasión perfecta para celebrar la carrera de casa de Gabriel Bortoleto.

Foto de: Audi

El brasileño regresó a la zona de puntos precisamente el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Ciudad de México, aprovechando las desgracias de Alpine, y ahora podrá competir ante sus compatriotas luciendo los colores de su bandera.

De hecho, los dos R26 estarán decorados en verde y dorado, al igual que los monos de competición. Estos últimos presentan un diseño especialmente atractivo, con un verde oscuro uniforme realzado por detalles dorados. La decoración del monoplaza utiliza los mismos colores, aunque con muchas más tonalidades y un diseño bastante extravagante.

Foto de: Audi

El verde ocupa gran parte de la carrocería, pero aparece en diferentes tonalidades, hasta el punto de recordar casi a un diseño de camuflaje militar. Para suavizar ese efecto, se han añadido pinceladas de dorado mate en el morro, incluidos los números de los pilotos, los retrovisores y los pontones.

El negro sigue siendo el color predominante en la cubierta del motor y los alerones, aunque estos últimos también incorporan patrocinadores en blanco o dorado. Para romper con el dominio de los colores brasileños aparece el rojo, utilizado de forma muy discreta únicamente en los bordes de la toma de aire superior y de las entradas de aire verticales de los pontones.

Foto de: Audi

"Sao Paulo tiene una identidad inconfundible y queríamos que esa característica estuviera presente en todo lo que llevamos a la pista para esta carrera", declaró Stefano Battiston, director de Marca y Comercial del Audi Revolut F1 Team.

"La decoración especial del Revolut Audi R26 traslada esa historia directamente al circuito, desarrollando el concepto de la tarjeta Revolut y de la colección Adidas Sampa Soul, con los monos de competición y la imagen del garaje completando este lenguaje creativo compartido".

"Es una demostración de lo que podemos conseguir cuando reunimos a nuestros socios: cada uno aporta sus propias competencias, dando lugar a un resultado armonioso y coherente. Con motivo de la carrera de casa de Gabi, esta iniciativa representa una expresión especialmente significativa de nuestra identidad como equipo y de la manera en que creamos un vínculo con los aficionados".

Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

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