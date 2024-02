Verstappen: "Me da igual cómo hayan diseñado el coche si es rápido"

El piloto neerlandés dominó a places la pasada campaña, y en los test de pretemporada 2024 de Fórmula 1 se vio que su monoplaza parece ir por el camino de ser igual de competitivo. Sin embargo, poco se parece su RB20 con respecto al coche del año anterior, aunque eso no es ninguna preocupación para Max Verstappen con tal de que pueda exprimirlo sobre el asfalto.

Después de acabar con las pruebas invernales, se le preguntó sobre el revolucionario diseño que Adrian Newey ingenió, y el vigente campeón del mundo no dudó en responder: "Sinceramente, creo a todos [los trabajadores] en el equipo, y me da igual cómo hayan diseñado el coche si es rápido, claro que es interesante, pero no soy ingeniero, estoy aquí para hacer mi trabajo dentro del monoplaza, y ellos están para fabricarlo y prepararlo".

Por lo tanto, el holandés no mira nada más allá de lo que realmente manda en las carreras, el cronómetro, y se mostró muy confiado de cara al inicio de la temporada 2024, que llegará en menos de una semana con el Gran Premio de Bahrein. En el instante en el que se le cuestionó sobre si esperaba un salto de sus rivales para que no fuera imbatible con ese diferente monoplaza, respondió: "No pienso en eso, solo miro lo que estamos haciendo aquí. Cruzo los dedos, siempre hay mucho trabajo que hacer, y se puede hacer mejor, pero fueron unas pruebas muy positivas".

"El tiempo dirá, no lo sé ahora. Hasta ahora, todo ha ido bien, y eso se verá cuando lleguemos al circuito", dijo Max Verstappen antes de resumir lo que fue su último día de pruebas invernales, en los cuales se reservó y no mostró el rendimiento real que puede alcanzar con el RB20 en la clasificación.

"Hoy hicimos el plan, que no estaba enfocado a por un tiempo de vuelta, creo que se trataba más de hacer tandas largas y comprobar todo en el coche", aseguró. "Nos centrados en ese programa, y para ser sincero, estoy bastante contento y soy positivo con el monoplaza, no era como en el fin de semana en el que estás buscando el equilibrio".

