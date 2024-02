Alonso no ve "realista" hacer podio en la primera carrera de F1 2024

Los test de pretemporada 2024 de Fórmula 1 son historia, y las tres jornadas de pruebas dejaron a Fernando Alonso con una buena suma de kilómetros y vueltas, además de un décimo puesto en la clasificación combinada de todos los pilotos. El español cerró su preparación al volante del monoplaza de Silverstone con simulaciones de clasificación que le dejaron un buen sabor de boca, aunque es consciente de lo que le puede esperar de cara a la primera carrera.

El pasado curso, Aston Martin consiguió subir al podio en el Gran Premio de Bahrein, algo que parece muy complicado de repetir, y el dos veces campeón del mundo no ve "realista" que ese pueda ser el objetivo: "No sé dónde estamos en este momento. Me parece poco realista en este momento".

En el momento en el que se le preguntó sobre cuál podría ser esa marca para el conjunto británico, respondió: "Sería bueno tener ese tipo de predicciones, ese tipo de conocimiento en este momento. No tenemos ni idea. No hay suficiente tiempo de pruebas, ni suficiente conocimiento de lo que hacen los demás".

"El coche es un paso adelante respecto al año pasado, pero todo el mundo da un paso adelante normalmente en invierno", aseguró Fernando Alonso. "Tenemos que ver cómo de grande es el [paso] nuestro en comparación con los demás. Las sensaciones son buenas. El coche tiene mejores sensaciones que el año pasado".

"Todos nuestros datos confirman que tenemos más agarre que el año pasado. Menos problemas que hace doce meses, pero, al mismo tiempo, somos realistas y sabemos que todo el mundo está dando un salto en invierno", explicó el piloto asturiano sobre su equipo. "Solo la semana que viene sabremos dónde estamos".

Tener tan solo un día y medio para probar al volante es poco tiempo, y es algo que reconoció el ovetense, aunque notó la mejora en ciertas áreas: "Es muy intenso en este momento porque todo se comprime en un día y medio para cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, intentas averiguar dónde estás en términos de orden".

"Me siento un poco, con más rendimiento, especialmente en las curvas de alta velocidad", dijo. Más carga, más agarre, también en la frenada, creo que el coche es un paso adelante en comparación con el año pasado, y los datos, obviamente, ahora en esta era de la Fórmula 1, todo se basa en los datos, debes seguir todos los sensores que tenemos en el monoplaza, y claramente vemos más y más carga aerodinámica, más agarre, así que todo es una buena señal, pero, como he dicho, todo el mundo está, creo, haciendo un gran progreso".

