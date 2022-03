Sainz espera mejorar en Bahrein: "No estoy del todo contento"

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz se presentó a los primeros entrenamientos libres de la temporada 2022 de Fórmula 2 en el Gran Premio de Bahrein en una buena forma después de demostrar que el nuevo Ferrari F1-75 es un monoplaza capaz de luchar por victorias.

El español estuvo en las posiciones delanteras en la mayor parte de las dos sesiones que abrían en curso en el Gran Circo, y firmó dos terceras posiciones que lo colocan como un claro favorito a ocupar una de las posiciones del podio al final de la carrera en Sakhir.

Sin embargo, como el propio madrileño ha reconocido, aún deberá analizar lo que ha sucedido en este primer viernes del año para sentirse mejor en el coche de Maranello. Sainz explicó que no se encontraba totalmente cómodo en algunas curvas, y en ambos entrenamientos se quedó por detrás de su compañero, Charles Leclerc.

"Creo que ha sido un inicio positivo para el equipo, confirmado un poco las buenas sensaciones que teníamos desde los test de pretemporada", dijo el español. "Por mi parte, sinceramente, los Libres 2 han sido bastante difíciles, todavía no he entendido el coche en las tandas cortas".

El piloto de 27 años indicó en qué partes sufría más con el monoplaza rojo: "Estoy sufriendo con los neumáticos delantero, con el calentamiento y con mucho subviraje en las curvas de media velocidad. Aún no piloto como debería de la manera ideal, así que tenemos trabajo por delante en ese apartado durante la noche para asegurarnos de que encuentro el tiempo por vuelta mañana".

No obstante, Sainz aún tiene margen para encontrar esas décimas que le faltan su logra poner a punto su Ferrari: "Sé dónde tenemos que trabajar y sé en qué partes debemos mejorar, y espero que podamos dar los pasos correctos para mañana".

"Tengo la esperanza de avanzar hacia delante, porque en este momento no estoy del todo contento", continuó el madrileño. "No me encuentro en una gran posición con esta conducción y con cómo noto el coche en los neumáticos delanteros".

Sainz saldrá a la tercera sesión de entrenamientos libres con una hora para configurar a su gusto el monoplaza antes de la decisiva clasificación del sábado, la cual decidirá el orden de salida de la primera carrera de la temporada 2022.