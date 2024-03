Leclerc cree que Ferrari tiene la "mejor oportunidad" para batir a Red Bull

Tras el impresionante ritmo que Charles Leclerc demostró que los de Maranello tienen en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, el monegasco cree que tienen muy buenas opciones con su SF-24. Aunque no se hace ilusiones de poder batir a los vigentes campeones del mundo, cree que pueden aspirar a un resultado mucho mejor que en las dos primeras citas de la temporada.

"Diré que estamos en mejor posición que en las dos primeras carreras", dijo el piloto de Ferrari. "Sin embargo, Red Bull todavía no estaba apretando, así que debemos esperar y ver dónde está su potencial. Creo que todavía están por delante, pero puede que este fin de semana tengamos nuestra mejor oportunidad desde el principio del año".

El del Cavallino Rampante también aseguró que empezaron con buen pie en el trazado de Albert Park, con poco de lo que quejarse, y con potencial para extraer aún más rendimiento durante el resto de la cita: "Por ahora nos sentimos bien. Hemos tenido un día positivo desde las primeras vueltas de la FP1 hasta el final de la FP2, así que es un buen comienzo".

"Sin embargo, tenemos que seguir trabajando muy duro porque estoy seguro de que veremos algunas sorpresas. No hay ninguna razón para que mañana estemos un poco por delante en comparación con los demás, así que todavía hay margen para mejorar en algunas cosas", continuó Charles Leclerc. "No obstante, nuestra tanda ha sido bastante buena, lo que es alentador, pero ya veremos".

Su compañero, Carlos Sainz, volvió a la acción tras su operación de apendicitis, y aunque admitió no estar en plena forma, fue tercero en la segunda sesión de entrenamientos libres, a cuatro décimas del líder monegasco: "Me siento bien, cansado después de los entrenamientos, no estoy al 100% físicamente, pero he tenido una buena jornada".

"Y si hace una semana me hubieran dicho que podría hacer todos los entrenamientos sin problemas, me habría alegrado mucho, así que estoy muy contento", afirmó el español. "Necesito una buena noche de sueño y una buena recuperación para mañana, pero me siento bien".

El madrileño explicó que no mostró el máximo potencial de sí mismo o del coche durante el viernes, y cree que hay más para la clasificación: "He ido paso a paso y cogiendo ritmo, no al límite del coche ni de mí mismo todavía, pero creo que con más vueltas y un poco de confianza con cómo se siente todo por dentro, creo que voy a ser más rápido mañana y espero luchar por la pole position, junto con Charles Leclerc contra todos los demás".

"Creo que va a estar apretado, como vimos en la FP1. Pienso en que la FP2 dimos un buen paso, pero creo que la clasificación de mañana va a ser más como la FP1", sentenció Carlos Sainz tras ser tercero en la última práctica de la jornada en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1.

