Hamilton explica el nuevo tipo de porpoising que sufre en Mónaco

La temporada 2022 de Fórmula 1 ha sido un rompecabezas para el equipo Mercedes, y no es para menos, ya que han pasado de dominar desde el principio toda la era híbrida, a ser una escudería de la zona media con aspiraciones a alcanzar a Ferrari y Red Bull.

El radical diseño del W13 con unos pontones reducidos al máximo fueron el tema de conversación en las pruebas invernales en Bahrein, y aunque los conjuntos temían por otro episodio de las flechas de plata copando los podios fin de semana tras fin de semana, saltó la sorpresa en Sakhir.

Solo una tercera posición de Lewis Hamilton que llegó tras el doble abandono de Max Verstappen y Sergio Pérez calmó la tormenta que más tarde se desató en el garaje alemán. El siete veces campeón del mundo llenó las radios en las retransmisiones con repetidas críticas hacia su coche, y todo en relación al mismo problema.

El porpoising, presente en la mayoría de los monoplazas de nueva generación de 2022, ha hecho mella en el rendimiento del inglés, que se ha visto superado con creces por su compañero, George Russell, aunque la cita de España pudo ser un antes y un después.

Con una gran remontada, todo indicaba que el Hamilton de siempre estaba de vuelta, pero en el primer día de entrenamientos en Mónaco apareció un efecto rebote que el heptacampeón nunca había experimentado.

Cuando se le puso sobre la mesa el porpoising de su Mercedes en el Principado, se aventuró a explicar lo que sintió: "En primer lugar, es la pista con más baches en la que he pilotado nunca, así que eso lo hace difícil, pero luego, nuestro coche rebota mucho".

"Es diferente, es un rebote distinto a lo que hemos experimentado hasta ahora", indicó. "Es solo a baja velocidad, por lo que no es aerodinámica, creo que son los baches lo que lo están haciendo peor, pero, por lo demás, no es que tenga que aprenderme el circuito de manera diferente".

"Es luchar contra el coche para poner todo en vuelta junto, y es como 'wow, holy cow' (una expresión que quiere decir 'santo cielo'). Es muy diferente, no recuerdo haberlo experimentado así antes", continuó Hamilton.

"El bloqueo que estaba teniendo en el coche, está en el suelo, así que vamos a tener que averiguar cómo evitar eso con la configuración. Y luego en la recta, sí hay algunos rebotes más grandes, pero como dije, es diferente a cuando teníamos antes esto", añadió. "Es un rebote, pero es un tipo de sensación diferente, hay como 100 golpes en una sola recta, no sé cómo es para los demás, o si están experimentando lo mismo que nosotros, pero es como una montaña rusa accidentada".

El siete veces campeón del mundo apenas pudo pasar de la 10º posición en los Libres 1, y en la segunda sesión de entrenamientos fue 12º, en ambas por detrás de su compañero y sin el ritmo de poder pelear por una buena posición en la clasificación.

Su situación es muy diferente a la de otros años con estos coches, y lo compara con sus inicios en la Fórmula 1: "Recuerdo que en el pasado, en mi primer año aquí, era un monoplaza ágil, era mucho mejor".

"Ahora tenemos estos coches súper pesados, que son más pesados que nunca, y las zonas de frenada son diferentes. Es una locura que en 2022 las pistas no sean lisas cuando han sido reasfaltadas, la tecnología sigue estando en nuestra contra", aseguró el inglés. "Como he dicho, es difícil dar una vuelta, pero creo que hemos mejorado en esa sesión, y no parece que cuando intentas dar un giro, el agarre sea terrible".

"Tus ojos se salen de las órbitas, así que tenemos que trabajar durante la noche para tratar de arreglar eso. Como parecía, no pensaba que fuéramos tan rápidos como los Ferrari y los Red Bull, nuestra batalla es tratar de estar por delante de los McLaren en este momento", dijo el piloto de Mercedes.