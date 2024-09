Colapinto, tras su accidente: "No estaba seguro de si iba a poder conducir"

La jornada del viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 para Franco Colapinto fue algo complicada, porque el argentino se estrelló en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Bakú, y se perdió el resto de la práctica. Tras horas de trabajo para sus mecánicos, pudo regresar a la pista callejera y consiguió terminar con su programa, a tan solo unas milésimas de su compañero, Alexander Albon.

Tras finalizar su primer día en la pista urbana, el de Williams quiso agradecer a los miembros de su escudería las labores de reparación en su monoplaza, además de explicar que fue complejo volver a rodar a una buena velocidad tras irse contra las protecciones en los primeros compases del fin de semana: "Lo primero de todo, le doy un gran reconocimiento al equipo, han hecho un trabajo increíble con su trabajo al arreglar el coche y salir en la FP2, después de mi error en la FP1".

"Han hecho una labor impresionante, no tengo palabras para explicar lo contento que estaba por poder saltar de nuevo al coche en la segunda sesión de entrenamientos libres", indicó Franco Colapinto. "No estaba seguro de si iba a poder conducir, y los mecánicos lo hicieron posible, así que estoy muy contento por eso, son los héroes del día. El coche estaba bien, tenía un poco de confianza otra vez, es duro cuando tocas el muro y tienes que volver de nuevo al ritmo, pero fue una buena sesión".

Además, era la primera ocasión en la que el argentino probaba esa pista, y aunque no le fue bien al inicio, se mostró muy entusiasta porque su error no lo cometió en un momento clave del gran premio, como podría ser en la clasificación o en la carrera, en donde un accidente le mandaría a la parte trasera de la parrilla o abandonar: "Era mi primera vez en Bakú, todos sabemos que es un circuito duro, y fue bueno que pasara en la FP1 y no después en el fin de semana, así que queda todo el gran premio por delante, muchas sesiones, y vamos con todos. Gracias a los mecánicos después de un día increíble".

