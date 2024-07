Alonso coincide con Stroll en sensaciones y analizará las mejoras de Aston Martin

Después de una breve pausa en el calendario tras el primer triplete de la temporada, la Fórmula 1 regresó con el Gran Premio de Hungría 2024, en donde Aston Martin tenía muchas esperanzas puestas debido a las actualizaciones que tenían pensado introducir. Los de verde rodaron con las mejoras del AMR24 en los entrenamientos libres, de donde apenas pudieron sacar una novena plaza con las manos de Lance Stroll por la mañana y una décima de Fernando Alonso por la tarde.

El español dejó constancia por la radio que tenían muchas cosas que resolver en su garaje, y se le escuchó un "buena suerte" al canadiense en la comparación con las nuevas piezas con respecto a las antiguas. En el momento de bajarse del coche y declarar ante los medios de comunicación, el asturiano dijo: "Siempre es bueno volver aquí. Es un circuito muy particular que no te da tiempo a respirar, una curva tras otra".

"Además, hoy ha hecho mucho calor, así que las condiciones han sido duras para los mecánicos y para todo el mundo en las grada", aseguró antes de hablar sobre un tema muy importante para el desarrollo del domingo. "La degradación de los neumáticos con estas temperaturas, y esta pista es bastante alta y extrema, así que tendremos que vigilarlo".

"En general, ha sido un buen día, y tenemos que aprender más del coche y analizar todos los datos esta noche", continuó. "Tendremos que clavarlo todo y buscar hacerlo lo mejor posible el sábado. Va a ser difícil adelantar en carrera, así que la clasificación será importante".

Conoce más sobre Aston Martin: Fórmula 1 Aston Martin F1 revela su gran paquete de mejoras para Hungría

Por su lado, Lance Stroll añadió: "Es bueno volver a Hungría. Es un circuito divertido de pilotar con varias secuencias de curvas, he rodado con el coche Silverstone esta mañana, antes de que me montaran las piezas nuevas para la FP2 y hemos perdido un poco de tiempo en pista debido a la bandera roja, pero me he sentido bien con el coche".

"Fernando [Alonso] y yo tenemos un feedback similar, tenemos muchos datos con los que trabajar esta noche para optimizar el coche de cara a la clasificación de mañana", sentenció.

Galería: las mejores imágenes de Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1

11

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!