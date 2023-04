Verstappen probó "algo diferente" en la clasificación de Bakú

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 tenía en su mano la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 antes de que Charles Leclerc le igualase a la milésima primero y le superase después en la clasificación del viernes. En la última vuelta, Max Verstappen solo pudo acercarse a poco menos de dos décimas del monegasco, que celebró su tercera vez consecutiva en lo más alto de Bakú.

Es la primera vez en todo el año que los de Milton Keynes no se llevan la primera plaza en la clasificación, pero los del Cavallino Rampante parecían tener ventaja a un solo giro: "Siempre es difícil aquí hacer una vuelta completa, creo que también en el segundo intento hicimos algo diferente en la preparación, que tal vez no fue lo ideal al final".

"Sin embargo, es muy complicado aquí", explicó Verstappen después de no acabar del todo satisfecho. "En la Q3 estás al límite y luego intentas hacerlo todo perfecto, no es lo más fácil. Aunque somos segundos, sabemos que tenemos un monoplaza muy bueno, así que no está mal, pero siempre quieres salir delante porque tendremos que adelantar un coche".

El compañero del holandés, Sergio Pérez, fue tercero, a tres décimas del Ferrari de Leclerc, después de un error en la tercera curva: "Fue desafiante, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, estoy un poco decepcionado al ser tercero, porque sentía que tenía más".

"Mi vuelta no fue tan limpia, pero si hay un circuito en donde se puede competir es aquí, sabíamos que el Ferrari iba a ser la mayor amenaza para nosotros. Creo que Charles [Leclerc] también ha hecho una vuelta tremenda", aseguró el mexicano de Red Bull.

La clasificación del viernes para la carrera principal debido al nuevo formato al sprint se tradujo en que solo tuvieron una hora de entrenamientos libres para optimizar los reglajes y eso, combinado con la baja adherencia del asfalto y las repetidas detenciones por las banderas rojas, provocó que fuer más complejo.

"Fue bastante complicado en la Q1 con la cantidad de banderas rojas que tuvimos", dijo Pérez. "Después seguir con el mismo intento, porque no quieres perder más vueltas en esa ronda, así que fue difícil calentar y no cometer errores sin mucha práctica".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!