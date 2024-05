Verstappen asegura que su vuelta para la sprint pole fue "terrible"

La sprint shootout del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 dejó una nueva primera posición de Max Verstappen, que arrancará en la cita corta del sábado desde la parte más adelantada de la parrilla. Sin embargo, el neerlandés no estuvo tan seguro de que tenía al alcance de la mano ese primer lugar por un error que cometió en la única vuelta que hizo en la SQ3.

Justo cuando entró en la sección de la chicane que precede a la larga recta trasera, el de Red Bull protagonizó un contravolante en el que perdió algunas décimas, aunque las dos que ganó en el primer sector le sirvieron para batir a Charles Leclerc y Sergio Pérez: "Para serte sincero, noté [la vuelta] terrible, pero no sé, tal vez la última sesión fue muy difícil hacer que los neumáticos funcionaran, porque ya en la SQ2 no me noté muy bien".

"Creo que la SQ3 fue bastante parecida", aseguró el holandés. "No he mejorado mucho con el blando, pero de alguna manera estamos primeros, lo acepto encantado, pero no me sentí muy a gusto pilotando. Por alguna razón, porque en los entrenamientos iba muy, muy bien, me sentía muy cómodo y confiado, pero en la sesión de clasificación, no tanto".

En el momento en el que se bajó del RB20, se le cuestionó sobre por qué el resto de rivales estaba cada vez más cerca, porque su compañero no pudo ser segundo e incluso otros como los McLaren F1, a pesar de no conseguir un buen resultado, eran sus mayores rivales en los primeros compases de la sprint shootout: "Sinceramente, no lo sé".

"Podría ser el trazado de la pista un poco. Pensaba que después de los entrenamientos, estaba bastante seguro de que podíamos luchar por la pole position, pero en la clasificación no me lo pareció, aunque, de alguna manera terminamos primeros, no sé qué les pasó a los otros coches en la última vuelta", sentenció el líder del campeonato.

Galería: las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

31

