Sainz sufrió un "extraño cambio" en su Ferrari F1 en Miami

El equipo Ferrari estuvo cerca de conseguir la sprint pole en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 con Charles Leclerc, que se quedó a una décima de un Max Verstappen que hizo una vuelta "terrible", aunque con Carlos Sainz la historia fue diferente. El español fue quinto, a cuatro décimas del neerlandés, a pesar de que no fue del todo mal en los compases iniciales, pero su registro le dejó incluso por detrás de un sorprendente Daniel Ricciardo.

Al bajarse de su coche, el madrileño explicó cómo fue la sesión y reveló que sufrió un "extraño cambio de comportamiento" en el SF-24 del principio de la jornada al final: "Tuvimos un extraño cambio de comportamiento del coche de la FP1 a la clasificación sprint, porque estábamos sufriendo con el agarre, para poner todos los sectores juntos y la vuelta, así que es algo que debemos ver".

"Cuando pusimos los blandos, hicimos una buena vuelta, pero cometí un error en la curva 17 y perdí el giro, así que no estoy contento, pero a ver si podemos darle la vuelta mañana en la clasificación", continuó. "No lo sé, el feeling en la FP1 fue bien, pero en la clasificación sprint no, así que es difícil de juzgar".

Por su parte, cuando Sky Sports preguntó a su director, Fred Vasseur, el francés aseguró estar contento por el trabajo realizado, y reconoció que Carlos Sainz estuvo cerca de acabar a la par que Charles Leclerc: "Es difícil tener una imagen clara para el sprint de mañana y la carrera del domingo. No hemos hecho tandas largas con el medio y el blando".

"Nos hemos preparado más para las tandas largas del domingo, pero tenemos que tomarnos elsSprint como una buena preparación para la carrera del domingo", dijo. "Por supuesto, si tenemos la oportunidad de hacer buenos puntos, es bueno hacerlos, estoy contento con el trabajo que hemos hecho hoy. No esperábamos la primera fila de Charles [Leclerc], mientras que Carlos [Sainz], hasta la última curva estuvo a la par con el tiempo de Charles, así que estamos en una buena posición con los blandos".

"Ahora tendremos que ver mañana cómo rendimos en los stints más largos. Creo que tendremos más carga aerodinámica y resistencia que los demás", sentenció.

Galería: las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

