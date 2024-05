Alonso, a la FIA: "Recibimos sanciones por cualquier cosa que hagamos"

La sprint shootout del viernes del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 fue muy intensa, a la par que extraña, ya que la mayoría de los pilotos cometieron errores e hicieron vueltas que no fueron las ideales en la SQ3. Todo ello provocó que Max Verstappen consiguiera de nuevo la primera posición y se asegurara salir desde la zona más adelantada de la parrilla en la cita corta del sábado, mientras que Fernando Alonso, lejos de la tercera plaza del Gran Premio de China, se quedó octavo.

El asturiano no tuvo el mejor de los días en el trazado estadounidense, y después de bajarse de su monoplaza atendió a los medios de comunicación, en donde aseguró que "leer el agarre" fue complicado, aunque su principal objetivo era pasar con los dos AMR24 entre los diez mejores: "Fue difícil leer el agarre en la pista y cambiar del neumático de medio al blando al final, pero igual de difícil para todos. Creo que metimos ambos coches en la Q3 [SQ3], que era el objetivo y ya veremos mañana".

Además, el dos veces campeón del mundo aprovechó para lanzar un dardo a la FIA y dijo después de hacer una referencia a los ensayos en tandas largas:"No hicimos ninguna tanda larga en la FP1. La carrera al sprint no significa nada, sobre todo porque no podemos luchar ni nada por el estilo. Recibimos sanciones por cualquier cosa que hagamos, así que mañana es un día de diversión, pero no para nosotros. No es muy interesante".

Por su parte, su compañero, Lance Stroll, que lo superó al acabar séptimo en la parrilla para la prueba corta en el circuito de Miami, indicó: "Fue una buena clasificación, por supuesto, esperemos que al ahorrar un juego de neumáticos podamos hacer algo bueno para la carrera al sprint. Veremos lo que podemos hacer mañana".

No te pierdas la carrera al sprint y la clasificación: Fórmula 1 A qué hora es la carrera sprint y clasificación de Miami F1 y cómo verlo por TV

Galería: las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

31

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!