Sainz y Ferrari F1 explican su eliminación en Q2 en el GP de Qatar

La sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 sería una muy especial, debido a que se celebró durante la jornada del viernes tras solo una única sesión de entrenamientos libres. Además, los equipos y pilotos tuvieron que encontrar un equilibrio perfecto en los reglajes para hacer una buena actuación el sábado, como Ferrari y Carlos Sainz, quienes superaron el primer corte sin demasiados contratiempos.

El español consiguió finalmente ser noveno para después en la Q2 incrementar el ritmo, previo rifirrafe con Max Verstappen. Sin embargo, el tráfico no le vino bien en su intento en esa ronda, puesto que cayó tras quedarse a tan solo 31 milésimas de Valtteri Bottas, con una 12ª posición que supo a muy poco en el circuito de Losail.

Una vez que se bajó de su SF-23, el ganador del Gran Premio de Singapur, el único en el que un Red Bull no estuvo en lo más alto, dijo: "Hoy ha sido un viernes difícil en general, he tenido problemas con el balance del coche y no he podido encontrar agarre en la clasificación. Por supuesto, no estoy contento, pero vamos a ver qué podemos hacer para mañana, espero que en la carrera sprint le podamos dar la vuelta, y el domingo pelearemos duro para remontar".

El director de los del Cavallino Rampante, Fred Vasseur, también habló con Sky Sports una vez que terminó la clasificación del viernes, y comentó: "No es un resultado sorprendente. Sabíamos que no estábamos en buena forma en esta pista, pero al final nos quedamos a seis décimas con respecto a Verstappen".

"Perdemos tres de ellas en la primera curva, y eso significa que llegamos a ese punto con los neumáticos no perfectamente preparados para ir bien", continuó el francés. "El otro problema es uno técnico en la curva 13, y es algo que resolveremos inmediatamente mañana porque fue simple. Tuvimos el contratiempo con las gomas en la primera curva, especialmente con Sainz, podríamos haber hecho un mejor trabajo hoy".

