Sainz señala el punto en el que intentará mejorar en Austin

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1 estuvo muy apretada después de que los comisarios de la FIA le eliminaran el registro a Max Verstappen en su último intento. Eso dejo que varios pilotos se jugaran la pole position, entre ellos, Carlos Sainz, aunque el madrileño tuvo que ver cómo su compañero era quien se llevaba el mejor registro del día.

El equipo Ferrari pudo celebrar la primera plaza de Charles Leclerc en el trazado estadounidense, y aunque el español se benefició de la sanción al neerlandés, tan solo pudo ser cuarto en una pista que le gusta y en la que tenía experiencia saliendo desde la posición más adelantada de la parrilla.

Una vez que se bajó de su monoplaza en Austin, el único ganador de una escudería que no es Red Bull, dejó sus sensaciones, que no fueron malas, pero que tratará de mejorarlas de cara a la jornada al sprint del sábado: "No ha sido una mala clasificación. He sufrido un poco en el último sector, así que mañana trataré de mejorar en esa zona".

"El resto de la vuelta ha estado más o menos bien, y parece que estamos en buena forma. Felicidades a Charles [Leclerc] por conseguir la pole position para el equipo", comentó el piloto que suma cinco veces con el crono más rápido en una sesión de clasificación. "Intentaremos sumar buenos puntos en todo el fin de semana".

De cara a la cita del domingo, Carlos Sainz arrancará desde una segunda fila en la que tendrá por delante a Lewis Hamilton, al que también se le escapó la pole position por una serie de errores en su giro, pero más difícil será batir a Lando Norris en un monoplaza que parece ser la sorpresa de la segunda mitad de la temporada.

Galería: las imágenes del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 1 - 11 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 2 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 3 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 5 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 8 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale del garaje 10 - 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 11 - 11 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images