Pérez cree que "una décima" cambiaría las cosas en Austin tras ser 9º

La jornada del viernes, como viene siendo ya habitual, no fue nada sencilla para Sergio Pérez, quien se tuvo que conformar con una novena posición en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1. De esa forma, el mexicano deberá remontar en la carrera del domingo si quiere seguir siendo el favorito a llevarse el subcampeonato, puesto que sus rivales le meten presión.

El de Guadalajara, a pesar de que vio cómo Max Verstappen no conseguía la pole position por exceder los límites de pista en su último intento de la Q3, no pudo batirle, pero quiere revertir la situación en la cita principal en el circuito de Austin. Una vez que se bajó de su monoplaza tras la sesión clasificatoria en un lugar en donde tenía a gran cantidad de aficionados por su cercanía con México, aseguró que no fue sencillo.

"No fue tan fácil hoy", dijo el de Red Bull. "Realmente, sufrí con el equilibrio en las curvas lentas y de velocidad media. Hoy hicimos varios ajustes, probamos cosas diferentes, pero no funcionó, las distancias son muy pequeñas, incluso una décima de segundo podría haber supuesto una gran diferencia, pero por desgracia estábamos en el lado equivocado de ese grupo".

"Esperemos poder hacerlo mejor en el clasificación al sprint del sábado y conseguir algunos puntos entonces [en la carrera corta]", explicó el mexicano, que empezó con mal pie la gira americana. "Eso es parte del reto del fin de semana al sprint. Vamos a ver qué podemos hacer el sábado, porque esperamos que el viento cambie significativamente".

"El ritmo de carrera era prometedor esta mañana. Tenemos una mejor idea de en qué dirección ir en los siguientes días", confirmó el de Guadalajara a FOX Sports en un momento complicado en su trayectoria en el que se rumorea su retirada, pero que él mismo se encargó de desmentir en la jornada del jueves cuando los medios de comunicación le preguntaron.

Galería: las imágenes del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 1 - 11 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 2 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 3 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 5 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 8 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale del garaje 10 - 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 11 - 11 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

