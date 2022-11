Magnussen "ni de lejos" esperaba hacer su primera pole en F1

Cargar el reproductor de audio

Kevin Magnussen saldrá en la pole position en la carrera al sprint del sábado después de lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación de manera sorprendente con su Haas. El danés aprovechó las condiciones para ser el primer en marcar un registro y superar a Max Verstappen antes de que George Russell provocara una bandera roja que impidió al resto mejorar.

El protagonista de la jornada consiguió hacer un giro unas dos décimas mejor que el neerlandés de Red Bull, en lo que fue su primera vez como el más veloz de la clasificación desde que debutara en 2014.

El danés no tenía un asiento en el Gran Circo cuando comenzó la pretemporada, pero después de la polémica con Nikita Mazepin consiguió su hueco en la escudería estadounidense para seguir escribiendo la historia: "No sé qué decir".

"El equipo me puso en pista en el momento justo", dijo en el parc fermé durante las entrevistas posteriores a la clasificación. "Fuimos los primeros en salir de boxes, hicimos una buena vuelta y estamos en la pole, es increíble".

"Gracias a Gene Haas y Guenther [Steiner, jefe de la escudería] y a todo el equipo por esta oportunidad", comentó el danés. "He vuelto este año después de una temporada de ausencia, y ha sido algo increíble, gracias".

Cuando se le preguntó si esperaba un resultado como ese de la pole position cuando se levantó por la mañana, Kevin Magnussen respondió: "Ni de lejos, es increíble, gracias".

En el momento en el que se abrió la radio en la retransmisión internacional se pudo escuchar la incredulidad del piloto de Haas al hablar con su ingeniero, aunque era consciente de que no estaba todo decidido: "Nunca, nunca me he sentido así en la vida".

El nuevo piloto que se une a los que han hecho al menos una pole position en su trayectoria advirtió a sus mecánicos que no lo celebraran porque todavía se podía reanudar la clasificación, aunque a medida que avanzaba el tiempo, la lluvia se intensificaba, por lo que ya podían festejar el resultado con tranquilidad.

Magnussen saldrá desde la primera posición en la carrera al sprint de 24 vueltas del sábado, la que otorgará ocho puntos al vencedor y establecerá los lugares de la parrilla para la prueba principal del domingo en Interlagos.

