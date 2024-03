Verstappen cuenta su mejora continua para batir a Ferrari en Bahrein

Aunque se parecía que Red Bull continuaría con su dominio tras las pruebas de pretemporada, Max Verstappen no encabezó ninguna de las sesiones previas a la última ronda de la clasificación, ya que Ferrari y Mercedes acapararon gran parte del protagonismo. Carlos Sainz y Charles Leclerc lideraron la Q1 y la Q2 respectivamente, pero la dupla de los del Cavallino Rampante no pudo superar al neerlandés en la Q3, aunque la vuelta anterior del monegasco fue más rápida que la de la pole position.

El vigente campeón del mundo dijo que las condiciones del circuito provocaron que los de Milton Keynes tuvieran que trabajar duro para conseguir una buena puesta a punto para la clasificación, pero las mejoras a lo largo del jueves y el viernes fueron la clave para que la escudería lograra la primera posición.

"Creo que si nos fijamos en el fin de semana hasta ahora, no ha sido fácil para nosotros", explicó el holandés. "Los entrenamientos fueron muy buenos, pero luego hizo mucho viento este fin de semana y fue un poco más difícil conseguir el equilibrio del coche. Ha sido un trabajo continuo hasta la calificación, creo que hemos hecho algunas buenas mejoras en el monoplaza, y pienso que eso nos ha hecho dar la vuelta de la pole position".

Cuando se le preguntó sobre dónde consiguió dar el salto de tiempo con respecto a la clasificación, Max Verstappen no pudo señalar una razón en particular y afirmó que "simplemente tenía un poco más de agarre de alguna manera": "En el primer intento, las sensaciones no fueron muy buenas y el coche nunca llegó a funcionar".

El tricampeón reconoció que la diferencia de tres décimas enmascaraba lo reñida que fue la primera sesión de clasificación de 2024, y que no estaba claro quién se iba a hacer con la pole position en el arranque de la temporada. Además, añadió que las condiciones de viento presentes en el circuito de Sakhir dificultaron la consecución de una vuelta limpia, y que daban más valor a ganar tiempo en las curvas.

"Creo que ha sido una clasificación muy apretada, y con unas condiciones muy complicadas por el viento. Si consigues enlazar las vueltas, quizá puedas encontrar una décima o décima y media en una curva", dijo. "Fue bueno para nosotros en la Q2, y Q3, especialmente en la Q3, diría que mejoramos un poco más. Creo que a lo largo de toda la clasificación, se puede ver que las diferencias eran muy justas, y nunca supimos realmente quién iba a estar en la pole position en la Q3, ha sido muy emocionante".

