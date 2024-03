Hamilton ve "increíble" que Mercedes F1 esté a tres décimas de Red Bull

El siete veces campeón del mundo parecía tener buenas opciones en la clasificación del Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1, pero sus esperanzas se disiparon cuando acabó en la novena posición después de los problemas que se encontró en la Q3. Lewis Hamilton quiso igualar la actuación de su compañero, George Russell, quien ocupó el tercer puesto tras su rápido giro, pero se vio incapaz durante la última sesión del viernes.

"Ayer, George [Russell] y yo teníamos idéntica configuración de coche, y era realmente fantástico", dijo el británico nada más bajarse del W15. "Y nos desviamos, él se fue por un lado y yo por otro. Se podría decir que la que yo llevaba no es buena en una sola vuelta, espero que sea bueno en carrera".

El inglés aseguró que no se sentía "cómodo" con su velocidad en tandas largas, con lo que modificó los ajustes del monoplaza para adaptarse mejor, y aunque terminó más abajo de lo esperado, insistió en que Mercedes tiene una buena base con la que trabajar en 2024: "No me sentía cómodo con mi ritmo de carrera, así que cambié el coche para mejorar el ritmo de carrera, pero ya veremos mañana".

"El monoplaza es realmente fantástico. Es una gran mejora con respecto a años anteriores, mucho más estable, mucho más divertido de conducir, pero todavía tenemos trabajo que hacer, como puedes ver", explicó Lewis Hamilton. "Para George, estar a tres décimas de Red Bull, o de Max [Verstappen] es increíble. Demuestra lo que es posible, y creo que solo tenemos que seguir añadiendo rendimiento, si esa es nuestra plataforma a partir de aquí, podemos perseguir [a los líderes] durante el resto de la temporada".

El heptacampeón no estaba contento con el coche en 2023, y parece que los cambios solucionaron las cosas, aunque acabar noveno en la primera clasificación del curso dolió: "En este momento, estoy, ughh... Primera sesión de clasificación para ser tan pobre como eso, tanta preparación se puso hoy, y luego no salió como debería".

"Así son las carreras, pero en lo que respecta a la temporada, saber que tenemos un paquete con el que potencialmente podemos luchar es realmente satisfactorio", sentenció Lewis Hamilton.

