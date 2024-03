Alonso ya no pone el podio como un "100% imposible" en Bahrein

La primera clasificación de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein dejó a Fernando Alonso en la sexta posición después de llevar a cabo una estrategia totalmente diferente al resto, puesto que el español decidió salir a marcar su vuelta en solitario en el ecuador de la Q3 debido a que solo disponía de un juego de compuestos blandos.

El asturiano cerró el viernes con una tercera fila que le dejó un muy buen sabor de boca, puesto que a pesar de su plaza final, la diferencia con respecto a los pilotos de cabeza, a excepción de Max Verstappen, fue de unas pocas de milésimas, con lo que cualquier detalle o gesto de brillantez puede hacer que varíen mucho las posiciones.

Tras bajarse de su AMR24, el dos veces campeón del mundo, dio sus sensaciones sobre lo que fue terminar el viernes, y dijo: "Me siento bien, para ser sincero, no creía que fuéramos tan competitivos. En las pruebas invernales íbamos bien, pero no en el ritmo del líder, en los entrenamientos libres nos sentimos competitivos, aunque no sabíamos los modos [de motor] de cada uno".

"Sin embargo, en la clasificación todos están en las mismas condiciones, y estar en la mezcla en la misma décima que Ferrari era completamente inesperado para nosotros", comentó a los micrófonos de Sky, mientras que en DAZN F1 también se refirió a lo que sentía con respecto a la semana pasada. "He tenido sensaciones contrarias a los test, porque no era un coche nuestro, no estábamos en el control de lo que hacíamos, ni cambiando las configuraciones, pero ha sido este fin de semana ha sido todo lo contrario, porque cambiábamos y respondía, así que es bonito, aunque veremos, mañana es la carrera".

Cuando se le preguntó al ovetense si podrá repetir lo que consiguió en el pasado curso en este trazado de Sakhir, en el que finalizó con un meritorio y sorprendente podio, respondió: "Veremos, si me hubieras preguntado ayer, era al 100% imposible, pero ahora no puedo decir eso más, así que son buenas noticias".

"Veremos [el ritmo de carrera], será difícil, todo estará ajustado, y estar en el tráfico puede degradar los neumáticos, por lo que creo que es una pregunta que responder para todos, y en la primera carrera se irá respondiendo", sentenció un Fernando Alonso que también vio cómo su compañero, Lance Stroll, cayó eliminado en la Q2.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!