Leclerc explica el problema que le impidió hacer la SQ3 en Austria

El piloto monegasco no pudo marcar un tiempo en la clasificación al sprint del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 debido a un problema con su unidad de potencia, a la cual le entró el anti-stall para que no se quedara calado. Charles Leclerc tuvo que salir a la pista en la última plaza en la SQ3, en donde Max Verstappen se llevó el mejor crono en casa de Red Bull.

Una vez fuera del pitlane, consiguió aumentar la velocidad para unirse al resto del pelotón con el SF-24, pero eso significó que debía hacer una vuelta de ingreso muy rápida, lo que destrozaría sus gomas, pero ni aun así fue suficiente para cruzar la línea de meta antes de que se agotaran los segundos.

Por lo tanto, se tuvo que conformar con la décima plaza, siendo así el único en la última ronda sin hacer un intento, lo que después describió como "decepcionante" a pesar de sentir que Ferrari no era "muy fuerte" en cualquiera de los casos: "No sé lo que pasó. Estaba en el pitlane y me entró el anti-stall, y luego se apagó todo, el equipo me dijo que hablaríamos cuando regresara al garaje, pero he venido con el coche hasta aquí [a la zona de prensa], así que no lo sé".

Cuando se le preguntó qué podría haber conseguido si hubiera hecho una vuelta en la SQ3, en la que su compañero, Carlos Sainz, fue quinto, dijo: "No fuimos muy fuertes, pero mejor que décimo, así que es un poco decepcionante, aunque vamos a ver lo que pasó, y mañana vamos a tratar de hacer una buena carrera al sprint para tratar de volver a la parte delantera".

Tras cruzar la línea de meta un segundo después de que se encendieran las luces rojas que ponían fin a la sesión, Charles Leclerc exigió explicaciones a su ingeniero de pista, Bryan Bozzi, sobre el problema, y este fue el intercambio:

Leclerc: "¿Qué demonios ha pasado, chicos?".

Ferrari: "Ha entrado el anti-stall".

Leclerc: "Ah, gracias, pero el anti-stall como que paró el motor, el motor se apagó".

Leclerc: "No sé si te diste cuenta, no había motor, el encendido se apagó, así que tuve que rehacerlo todo".

Ferrari: "Entendido, al garaje, y hablaremos de ello dentro del box".

