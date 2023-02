Verstappen, encantado con el RB19: "Todo ha ido como la seda"

Cargar el reproductor de audio

Si bien todavía queda un día de test de pretemporada, Max Verstappen ya ha agotado todo el tiempo que tenía a su disposición para pilotar el nuevo RB19. El neerlandés estuvo al volante del coche durante toda la jornada del jueves y compartió el viernes con su compañero, un Sergio Pérez que mañana sábado tendrá su primer día al completo en la pista.

Después de una jornada y media al los mandos del coche de Red Bull para el presente curso de 2023, el actual campeón del mundo, que acabó primero en la sesión del jueves y segundo el viernes, se mostró sorprendentemente contento con su comportamiento y sus primeras sensaciones.

"Los días de pruebas han sido bastante buenos hasta ahora. Pudimos dar muchas vueltas y hacer muchas pruebas, sobre todo el jueves", dijo. "Hoy hemos dado algunos pequeños pasos, centrándonos un poco más en los detalles. El coche ha reaccionado muy bien a todos los cambios que hemos hecho hasta ahora. También hemos vuelto a aprender mucho, así que estoy muy contento".

"El coche ha ido muy bien desde el primer momento que hemos salido a pista y eso es genial. Desde los primeros metros todo ha ido como la seda. Por ello, hay que dar las gracias a toda la gente de la fábrica de Red Bull que han hecho todo lo posible durante todo el invierno", continuó el campeón del mundo.

En el apartado más personal, Verstappen aseguró que en todo momento ha sentido que el coche se adapta perfectamente a su pilotaje, algo que ha sido clave en sus dos títulos mundiales y en sus múltiples victorias en la Fórmula 1 desde que debutó allá por el año 2015 junto a Toro Rosso.

"Me he sentido muy cómodo cada vez que he podido conducir el coche y eso nos ha permitido hacer lo que queríamos desde el principio", explicó. "Creo que eso también es importante. Para mí, han sido unos días de pruebas positivos".

Haciendo referencia al posible rendimiento del nuevo RB19, el piloto neerlandés no quiso dejarse llevar por sus sensaciones y, si bien admitió ser positivo con lo que este coche podría conseguir, expresó que lo más sensato es esperar a la primera carrera del curso, ya que todavía no tienen demasiados datos sobre sus rivales.

"Veremos lo rápidos que podemos ser la semana que viene, pero soy muy positivo", concluyó.

La próxima aparición de Max Verstappen es pista con el RB19 será el fin de semana del 3 al 5 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Bahrein que dará el pistoletazo de salida de forma oficial a la temporada 2023 de la máxima categoría del automovilismo.

