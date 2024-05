Verstappen, feliz de igualar un récord de Senna con su pole "inesperada"

Max Verstappen consiguió este sábado en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari di Imola su séptima pole de la temporada en siete grandes premios, la octava consecutiva si se tiene en cuenta la de Yas Marina en 2023 y que le hace igualar el récord conseguido hace ya más tres décadas por Ayrton Senna, quien perdió la vida además en este mismo trazado.

Aunque podría decirse que fue "más de lo mismo", la realidad es que la lucha por la pole position estuvo muy apretada y, sobre todo, los McLaren pusieron en muchos aprietos a un holandés que acabó marcando un 1:14.746 para derrotar a Oscar Piastri y Lando Norris por menos de 0.1s.

El piloto de Red Bull, aseguró que lograr la pole era algo inesperado: "Ha sido un fin de semana muy difícil hasta ahora y estoy muy contento con la pole aquí porque no me lo esperaba. Pero antes de la clasificación hicimos algunos cambios que me hicieron sentir mejor y pude empujar más".

"Esta pista es realmente increíble. Empujar al límite aquí, cerca de la grava, además toqué la grava en las últimas curvas, realmente te acelera el corazón y la adrenalina está muy alta", dijo elogiando al trazado.

Verstappen también habló del récord en el que ha igualado a Ayrton Senna, y dijo que era una forma de homenajear al tricampeón brasileño, que falleció el 1 de mayo de 1994 a consecuencia de las heridas sufridas tras su conocido accidente en Tamburello en este mismo circuito.

"Es un gran comienzo de año, pero también es muy especial igualar el récord de Senna en este mismo circuito, 30 años después de su muerte. Estoy muy contento de haber conseguido la pole aquí".

"En cierto modo, es una bonita forma de recordarle. Ayrton era un piloto increíble, especialmente en clasificación. Un gran día para mí y para el equipo. Estoy muy contento", concluyó el actual líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1 2024.

