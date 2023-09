Verstappen a los que dudaban de Red Bull: "Pueden chupar un huevo"

El actual líder del campeonato ya habría logrado la pole con su primera vuelta de la Q3, pero no contento con ello, batió su propia marca en su segundo giro y superó al segundo piloto más rápido, Oscar Piastri, por 0.581 segundos.

El aplastante dominio del neerlandés en Suzuka llegó después un decepcionante fin de semana en el GP de Singapur en el que el equipo austriaco sufrió mucho más de lo esperado y vio cómo ambos coches quedaban eliminados en la Q2.

La caída de rendimiento del RB19 hizo que muchos empezasen a sospechar que se habían visto afectados por la reciente directivas técnica (TD18) contra los alerones flexibles y otra TD39 que también fue revisada para poner fin a los suelos flexibles, aunque la escudería aseguró que no había ninguna correlación.

Max Verstappen reconoció que su pole en el GP de Japón había puesto fin a esos rumores y que estaba "entusiasmado" por dejar atrás los problemas del fin de semana anterior.

"Tuvimos un mal fin de semana. Por supuesto, luego la gente empieza a decir 'ah, es todo por culpa de las directivas técnicas'. Creo que se pueden ir a chupar un huevo", respondió Verstappen a una pregunta de Motorsport.com al respecto.

"Por mi parte, tenía muchas ganas de tener un buen fin de semana aquí y ver que éramos fuertes".

Explicando su gran actuación en la clasificación, el piloto holandés dijo que su ingeniero Gianpiero Lambiase le había sugerido que un tiempo de 1:28 sería posible en su segunda vuelta, después de haber hecho un 1:29.012 en su primer giro de la Q3.

"[Lambiase] me dijo que un 1:28 era posible, así que le dije, 'No te preocupes, voy a hacerlo'. Él estaba como, 'Sí, pero como, no estrelles el coche, ¿eh?' Y yo estaba pensando como 'Eso no es obviamente lo que quiero hacer'".

"Pero yo sabía que todavía quedaba un poco de tiempo por vuelta en alguna zona. Y eso es lo que intenté exprimir, y por suerte funcionó bastante bien".

"En cuanto hemos puesto el coche en la pista, ha sido muy agradable de conducir, muy predecible, que creo que es lo más importante. Vuelta tras vuelta en la clasificación también, fue mejorando".

"Después de la FP3, me dije: 'McLaren está muy cerca', pero por suerte hicimos algunos pequeños ajustes en el coche y creo que ayudaron un poco a mejorar las sensaciones".

"En el Sector 1, una vez que tienes mucha confianza con el coche, puedes empujar un poco más y eso es lo que pasó en la clasificación", concluyó un Verstappen que se dirige hacia su tercer campeonato de pilotos consecutivo.

