Max Verstappen atribuye su victoria en Bahrein a su gran salida

Cargar el reproductor de audio

El bicampeón del mundo ha empezado su nueva defensa del título de forma impecable al conseguir su primera victoria en el Circuito Internacional de Sakhir con una ventaja de 11,9 segundos sobre su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez.

Pese a salir con blandos usados en comparación con los nuevos neumáticos rojos de su rival Charles Leclerc, el piloto holandés rápidamente sacó al monegasco de su DRS y llegó al final de la primera vuelta con una ventaja de 1,8 segundos.

Después de ese gran primer giro, alargó la vida de sus gomas una vuelta más que Leclerc, antes de entrar en boxes para montar otro juego de blandos. Con el piloto neerlandés gestionando la degradación de sus neumáticos al volante del RB19, realizó una segunda parada para montar los duros y no tuvo ningún rival hasta que cruzó la bandera a cuadros al final de la vuelta 57.

Verstappen creyó que su buen inicio de carrera le permitió centrarse en la gestión de los neumáticos: "Ha sido un primer stint muy, muy bueno en el que básicamente he abierto hueco. A partir de ahí, todo se centró en cuidar los neumáticos porque nunca sabes realmente lo que va a pasar más adelante en la carrera".

"Solo queríamos asegurarnos de que teníamos los neumáticos adecuados y en buenas condiciones", comentó el vigente campeón del mundo.

El único posible susto llegó cuando Verstappen se quejó de que estaba teniendo que gestionar algo relacionado con el bloqueo del eje trasero de su coche al reducir marchas, pero tras unos ajustes en el volante, volvió a tener todo bajo control.

Respecto al problema, dijo: "No era nada importante, solo pequeñas cosas. Siempre quieres afinar todo al máximo, así que creo que son cosas bastante fáciles de controlar".

Mientras tanto, Checo Pérez lamentó su mala salida, que le hizo ceder la segunda posición con Leclerc en la curva 1, y dijo que fue el factor decisivo para no poder desafiar la victoria de su compañero de equipo en Red Bull.

"[Fue] esa salida la que realmente me dejó fuera de la lucha por el triunfo, pero se trataba de minimizar los daños. Terminar segundo es lo máximo que podía hacer hoy. La temporada es larga. Creo que me estoy acercando [a Verstappen] en cada sesión, me siento cómodo con el coche y tenemos un paquete fuerte, daré lo mejor de mí", concluyó Pérez.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!