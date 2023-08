Ferrari F1 no se da por vencido y confían en su ritmo de carrera

El sábado terminó para el equipo Ferrari con un sexto y un noveno lugar, entre suspiros de alivio después de haber pasado un viernes difícil y con la sensación de tener que lidiar con uno de los fines de semana más difíciles de la temporada. Sin embargo, la tabla de tiempos muestra una diferencia de más un segundo con el poleman, Max Verstappen, quien también firmó el mejor tiempo del día en el Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1.

Pero incluso sin contar al holandés, la diferencia con Lando Norris es de más de seis décimas, un tiempo significativo que le quita el sueño a los italianos. Peor le fue a Charles Leclerc, que se estrelló al salir de la curva nueve tras un subviraje en la subida a la misma.

"Seguro que [la diferencia] es demasiado amplia, pero al final esa no es la imagen real de la sesión de hoy. Ha sido una sesión complicada, ha ido como ha ido. Charles ha tenido un accidente en la primera vuelta lanzada, eso ha sido todo. Ahora tenemos que centrarnos en mañana, el ritmo de carrera que probamos ayer era bueno, con baja degradación, así que tenemos que concentrarnos en eso", explicó el director del equipo durante una entrevista con Sky Sport F1.

El viernes, pocos equipos experimentaron un alto nivel de degradación en los neumáticos, casi nulo en los compuestos más duros, mientras que en el compuesto más blando hubo cierta degradación térmica debido a las altas temperaturas de los entrenamientos libres.

Según Vasseur, es cierto que el monegasco tomó riesgos en la clasificación, pero quizás forzó demasiado, dadas las condiciones: "Cuando estás intentando marcar una buena vuelta vas al límite. Probablemente se salió un poco del carril seco y perdió el coche, pero eso forma parte de la clasificación. Sabemos que las condiciones eran difíciles. Iba forzando, quizá en exceso".

Aunque las difíciles condiciones han ampliado significativamente las diferencias en comparación con los libres del viernes, cuando al final de la FP2 se podían contar doce coches en poco más de seis décimas, el director del equipo de Maranello ha querido hacer hincapié en cómo incluso unas pocas décimas pueden modificar el orden de la parrilla.

Esto se ha visto especialmente en la lucha por el segundo puesto, donde varios equipos se han alternado a lo largo de esta temporada: "En comparación con hace unos años, hay una cierta convergencia de rendimiento, y creo que los ocho primeros equipos, excluyendo a Max porque está en una categoría superior, están todos muy cerca. Creo que depende de muchos factores, como una mejor gestión o una mejor puesta a punto, y entonces puedes ir muy por encima o por debajo del potencial de un coche".

"Ya no es como hace cuatro o cinco años, cuando estaban los dos Ferrari, Mercedes y Red Bull y los equipos estaban separados. Hoy hay un grupo de quince coches y todos pueden terminar segundos o decimoquintos. Hemos visto que Lewis [Hamilton] parecía estar luchando por la pole, pero ha terminado decimotercero, mientras que Albon lo ha hecho muy bien todo el fin de semana, y otras veces no pasa de la Q1. Es un grupo muy numeroso, y si no sabes exprimir el potencial puedes salir muy atrás".

"Los últimos cinco o seis fines de semana siempre han estado llenos de altibajos. Con una o dos décimas arriba o abajo puedes pasar del segundo al séptimo puesto, lo que separa un buen resultado de uno malo. Le pasó a McLaren, que lo hizo bien en Silverstone y luego tuvo problemas en Spa, mientras que ahora están en tan buenas condiciones aquí como en Budapest. Hay altibajos, pero siempre debemos hacerlo lo mejor posible".

A lo largo del fin de semana, Ferrari mostró excelentes velocidades punta, tanto en las rectas principales como en el tramo que desemboca en la curva siete, gracias también a una puesta a punto más descargada en comparación con sus rivales más directos, a pesar de que Leclerc había probado una solución con mayor carga aerodinámica en la FP1. Eso también se confirmó en la clasificación: "Fue una elección técnica. Sin duda tenemos ventaja en las rectas y en las curvas de alta velocidad. Creo que será menos evidente en la carrera del domingo".

Antes de prepararse para Monza, la cita de la próxima semana, la atención se centra en la carrera de mañana, con el objetivo de ganar el mayor número posible de puntos para el mundial de constructores 2023. El trazado italiano tiene características muy diferentes al holandés, por lo que tendrán menos dificultades, en principio, en el gran premio de casa: "Monza y Zandvoort son circuitos muy diferentes. Aquí tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para sumar el mayor número de puntos, luego, a partir de Monza, empezaremos de cero", cuncluyó Vasseur.