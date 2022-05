Sainz: "Estamos en la pelea, aunque voy a ciegas a la carrera"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español de Ferrari sufrió un fuerte accidente que le hizo perder bastante confianza con su monoplaza, pero se resarció en la jornada del sábado al conseguir una segunda posición en el momento de marcar la mejor vuelta del fin de semana.

Carlos Sainz expresó su intención de ir a por todas desde el principio, apelando al espíritu de remontada de su equipo de fútbol, el Real Madrid, y eso hizo en Miami. Con todo en su mano para conseguir la pole position, el madrileño se dispuso a volar con el F1-75, pero no fue suficiente para batir al que es el actual líder del campeonato y su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El piloto de 27 años partirá desde la primera fila de la parrilla el domingo, aunque tiene ganas de ver cómo se desarrolla la cita: "No ha sido fácil, desde los Libres 3 me lo tomé con calma. Creo que va a ser un día interesante con todo lo que está pasando este fin de semana".

"Todavía no he hecho ninguna tanda larga", continuó nada más bajarse del coche. "No he puesto el combustible en el monoplaza y lo he probado, así que las vueltas de mañana a la parrilla será la primera vez que pueda tener esas sensaciones, y eso podría ser bastante desafiante".

"Pero al mismo tiempo, me siento confiado con el coche. Se siente bien pilotar aquí, así que creo que podemos hacer un buen trabajo", explicó Sainz, que se marcó un 1:28.986 como mejor tiempo al final de la definitiva Q3.

Ese crono lo consiguió en el último instante, cuando la pista estaba mejorando a medida que ganaba goma. Una actuación así no fue nada sencilla para el de Ferrari después del accidente del viernes, como él mismo reconoce: "Construyendo algo desde el fuerte accidente de ayer, no fue nada fácil recuperar la confianza en un circuito tan difícil como es este de Miami".

"Me mantuve tranquilo hasta la tercera ronda de clasificación. Creo que he dado un par de vueltas buenas, no lo suficiente para la pole position, pero teniendo en cuenta desde dónde venía ayer, lo aceptaré", dijo Sainz.

"En la Q3 volví a donde quería estar, me faltaba mucho en la última curva y he intentado hacer algo diferente en el intento final, pero tengo una buena posición para mañana", continuó el de Ferrari antes de pasar a preparar con sus ingenieros la carrera del domingo.

"Era importante hacer una buena clasificación, estamos en la pelea, aunque voy a ciegas a la carrera porque no he probado el coche con el tanque lleno ni con los neumáticos [en tanda larga]. He hecho buenas carreras así en el pasado", sentenció el piloto español.