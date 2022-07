Cargar el reproductor de audio

Después de un viernes en el que Ferrari se mostró bastante competitivo en seco, sus esperanzas parecían rebajarse un poco debido a la alta previsión de lluvia que había tanto para la FP3 como para la clasificación del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1.

Sin embargo, eso no fue así. En los Libres 3, los pilotos pudieron probar la pista sobre mojado, pero antes de la clasificación dejó de llover y la pista se secó completamente, volviendo a colocar al equipo de Maranello como el gran favorito para la pole position.

En la Q1, Carlos Sainz terminó tercero después de usar un único juego de neumáticos blandos, ya en la Q3, el español hizo un primer intento con gomas usadas y fue más lento que Charles Leclerc por unas milésimas. En la segunda vuelta cronometrada, ambos mejoraron, pero no pudieron terminar por delante de Max Verstappen.

En la última y definitiva ronda de Q3, Sainz se colocó en la primera posición desde su primer giro hasta la bandera a cuadros, momento en el que George Russell sorprendió a todos con un tiempo totalmente inesperado de 1:17.377, que fue 0.044 segundos más rápido que el crono del piloto español de Ferrari.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto madrileño reconoció que las sensaciones eran una noticia muy positiva, pero que se vieron sorprendidos por el ritmo de sus rivales a una vuelta.

"Las sensaciones han sido buenas, pero quizás ha sido un poco más difícil de lo que esperábamos después de dominar la jornada de ayer. En el equipo quizás esperábamos una qualy más sencilla".

"Tanto los Mercedes como los McLaren han estado más cerca de lo que esperábamos. Red Bull no sé qué podría haber hecho, la verdad, pero estaba claro que en la Q3 he encontrado un poquito más, estaba yendo muy rápido y por eso me da más rabia no haber hecho la pole, porque creo que tenía ritmo para hacerla", añadió.

Pese a haber perdido la pole en el último suspiro, Sainz cree que tenía ritmo para algo más y espera poder demostrarlo mañana en carrera, aunque reconoce que los Mercedes siempre son muy competitivos en tanda larga, por lo que adelantar rápido a Russell podría ser clave.

"Tengo confianza porque sin haber hecho una vuelta especialmente buena estoy segundo hoy, y lo podría haber hecho bastante mejor, pero eso me da confianza de que mañana puedo ir rápido en carrera y a la que se estabilicen las ruedas y las temperaturas yo creo que iremos rápidos".

"Los Mercedes son una incógnita, en carrera siempre suelen ir bastante rápido, no nos vamos a engañar, pero creo que hasta ahora, este fin de semana, hemos tenido mejor ritmo. Así que ojalá podamos salir al ataque mañana y ganar la carrera", concluyó el piloto español de Ferrari.