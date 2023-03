Cargar el reproductor de audio

Después de unas pruebas de pretemporada y unos entrenamientos libres que no habían dejado las expectativas demasiado altas en el equipo de Maranello, Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron los primeros sorprendidos cuando salieron a pista al inicio de la Q1 en el Gran Premio de Bahrein y vieron que podían luchar con los pilotos de Red Bull.

Pese a ocupar con las primeras posiciones en las primeras dos rondas, el equipo austriaco sacó a la luz su verdadero potencial en la Q3 y Max Verstappen consiguió la pole, seguido de su compañero, Sergio Pérez. Sin embargo, segundos en discordia fueron los dos pilotos de Ferrari, con Leclerc tercero y Sainz cuarto, no muy lejos de los tiempos del RB19 del neerlandés.

Nada más bajar de su monoplaza, el piloto madrileño del equipo más laureado de la historia de la F1 se mostró sorprendido y a la vez contento por el hecho de que el SF-23 pudiese ocupar la segunda línea de la parrilla y estar a menos de medio segundo de diferencia de la pole de Red Bull.

"Sí, la verdad es que ayer no tuve un día muy limpio y nos costó un poco llegar preparados a la clasificación, pero he podido ir progresando y al final he hecho una vuelta que me ha servido para ser cuarto, que no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias yo creo que no está mal".

La sensaciones de Sainz al volante del nuevo monoplaza de Ferrari todavía no son perfectas, como reconoció tras la clasificación. El piloto español también reconoció que en carrera podrían sufrir un poco más debido a la alta degradación del coche de color rojo en comparación con sus rivales.

"Me encuentro bastante bien con el coche, lo único es que hay una curva en el segundo sector que me costaba mucho, yo creo que me habéis visto un par de veces perder la parte trasera ahí. Pero a parte de esa curva, en el resto del circuito del circuito voy bastante cómodo".

"En el primer sector voy muy rápido, el último quizás pierdo un pelín la parte trasera un poco, pero sinceramente, para como estábamos ayer, hoy es un paso adelante".

"Mañana tocará sufrir un poquito más, porque sabemos que Ferrari degrada más que nuestros rivales, peor iremos a por ello", añadió.

El año pasado, las luchas por las poles y victorias durante casi todo el curso fue cosa de dos entre Ferrari y Red Bull, pero este año parece que Aston Martin y Mercedes se han unido en este 2023 desde el principio.

"Es divertida la lucha, la verdad es que está apretada la cosa y mañana en carrera van a cambiar las cosas, puede pasar de todo, así que menos los Red Bull que son los claros favoritos, por detrás yo creo que los Aston Martin van a ir muy fuerte y los Mercedes en carrera siempre van bien también", concluyó el piloto madrileño.

