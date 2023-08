Sainz, poco optimista: "Sexto, porque los demás han ido fallando"

Carlos Sainz empezó el Gran Premio de Países Bajos perdiéndose la FP1 para cederle su asiento a Robert Shwartzman y cumplir así con una de las normativas de la FIA, lo que sumado a una FP3 sobre mojado, complicó mucho su fin de semana. Sin embargo, en clasificación el español aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron para ser sexto.

Nada más bajarse de su monoplaza, Sainz confirmó que el resultado había sido mucho mejor del esperado, ya que tras los entrenamientos en Ferrari temían caer eliminados incluso antes de la Q3.

"Bueno, ha sido incluso un poco mejor de lo esperado, porque hemos ido todo el fin de semana a pie cambiado. Primero perdiéndome la FP1 y luego con la FP3 sobre mojado que no me ha permitido aprender en seco. Ha sido un fin de semana complicado hasta ahora, que parecía que íbamos a estar fuera de la Q3, pero hemos podido progresar bien durante la Q1 y la Q2 y hemos acertado con las estrategias".

"Al final sexto, que me lo dices antes de la clasificación y lo hubiese firmado".

"Sabemos que en estos circuitos de alta carga, con muchas curvas, ya vimos en Hungría que no íbamos bien y vamos a tener que saber sufrir en estos trazados y ya llegarán circuitos como el de Spa en los que iremos mejor", añadió el madrileño.

Pese al buen resultado que supone la sexta posición en la clasificación de Zandvoort, el español aseguró que no se debía a un paso adelante del SF-23, sino a que aprovecharon los errores del resto de pilotos, entre otros, su compañero Charles Leclerc, que sufrió un accidente en la Q3.

"No es que me haya encontrado cómodo, es que creo que los demás han ido fallando y nosotros hemos podido hacer más o menos nuestras vueltas como tocaban y eso es lo que finalmente nos ha llevado a ser sextos cuando quizás estábamos al límite del top 10", dijo.

Pensando ya en la carrera que se disputará mañana domingo, el de Ferrari no se mostró demasiado optimista y dijo que mantener el sexto puesto o incluso acabar entre los ocho primeros ya sería un buen resultado visto lo visto durante el fin de semana.

"Mañana pues no lo sé, la verdad, porque sólo he hecho los Libres 2 y no me ha dado tiempo ni a mirarlo, pero intentar acabar mañana entre los seis u ocho primeros en más o menos en lo que nos tenemos que centrar", concluyó Sainz, que en estos momentos es séptimo en la clasificación de pilotos.

