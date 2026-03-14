Sainz, eliminado en la Q1 de China, señala al Williams: “No es solo el peso”
Carlos Sainz volvió a caer en la Q1 en el GP de China 2026 y admitió que, aunque el sobrepeso es un gran problema del Williams FW48, no es el único.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images
Pese a "una buena vuelta", tal y como reconoció Carlos Sainz, el Williams FW48 del piloto español no logró pasar a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de China 2026, en lo que fue una nueva decepción, ya que además, su compañero Alex Albon terminó 18º, justo detrás de él.
Tras la sesión clasificatoria de Shanghái, el madrileño habló con los medios de comunicación y se mostró cauto cuando le preguntaron si la situación era deprimente: "Estás intentando deprimirme en la segunda carrera del año. Voy a intentar aguantar un poco más, porque si no va a ser un año muy largo".
Carlos Sainz, aunque sabe que no está siendo el inicio deseado para Williams en 2026, prefiere mirar las cosas positivas que está consiguiendo pese a la falta de rodaje y los problemas del coche.
"Voy a quedarme con lo positivo. Ayer hice una vuelta realmente buena en la clasificación sprint. Hoy he hecho una carrera muy sólida con lo que tenía. Y hoy, de nuevo, una vuelta realmente buena en qualy. Hice todo lo que pude, teniendo en cuenta lo poco que he rodado desde Australia. Esta ha sido mi primera clasificación propiamente dicha. Y en la FP1 prácticamente no hice vueltas. En Australia no hice la clasificación, ni FP3, ni FP2. Así que, teniendo en cuenta todo esto, me quedo con lo positivo, que son dos clasificaciones muy sólidas y haber sacado el máximo partido al coche", dijo.
Cuando le preguntaron si únicamente era cuestión de esperar a que el coche pierda todo su sobrepeso, Sainz reconoció que ese era un gran problema, pero no el único.
"Hoy, en un momento dado, pensé que quizá era una vuelta lo suficientemente buena como para pasar a la Q2, pero sabemos dónde nos situaría si el peso fuese el correcto".
"Pero al mismo tiempo, creo que no es solo el peso. Tenemos que dar grandes pasos en rendimiento si queremos demostrar nuestro potencial. Y por lo demás, hay que seguir trabajando", explicó.
De cara a la carrera de mañana de la Fórmula 1 en China, Carlos Sainz dijo a DAZNF1 que cree que si todo transcurre con normalidad, cruzará la línea de meta lejos del top 10 que da derecho a puntos.
"La verdad es que mañana un top 15 es un poco a lo que aspiramos, a no ser que los demás nos ayuden mucho, porque hoy [en la carrera al sprint] llevamos la ventaja de ir con rueda dura contra los demás y eso nos permitía ir adelantando, pero con igualdad de neumáticos no tenemos ritmo para mucho más, pero las carreras hay que correrlas, saldré a por ello y a ver qué nos depara mañana", concluyó.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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