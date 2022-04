Sainz: "Contento de poder salir cuarto, era el objetivo"

Cargar el reproductor de audio

Después de un error que le llevó a directo al muro durante la Q2 de la clasificación de la jornada del viernes, Carlos Sainz se vio obligado a salir desde la décima posición, con el objetivo de remontar lo máximo posible en la carrera al sprint.

Desde la mitad del pelotón, el piloto madrileño consiguió recuperar dos posiciones y se colocó en la octava plaza. Unas vueltas más tarde, en la resalida del coche de seguridad, empezó a atacar a su compatriota Fernando Alonso y varias vueltas después le ganó la posición en Tamburello.

Sainz continuó con su remontada y adelantó a Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo con la ayuda del DRS, un movimiento que repetiría unas vueltas más tarde, en la 19, para ganarle la posición a Lando Norris, colocándose en ese momento en la cuarta posición, el mismo lugar en el que cruzaría la bandera a cuadros dos giros más tarde.

Nada más bajarse de su monoplaza, el madrileño reconoció las buenas sensaciones y se mostró positivo por el hecho de haber podido remontar y colocarse por detrás de su compañero de escuadra y de los dos Red Bull para la salida de la carrera del domingo 24 de abril.

"Contento de poder salir mañana entre los cuatro primeros, ese era el objetivo, ser cuartos. La verdad es que ha sido una carrera limpia, sin problemas, con buena salida y buenos adelantamientos".

El equipo de las bebidas energéticas se llevó la victoria con Max Verstappen y Carlos cree que están un paso por delante: "Ahora tocará preparar la carrera de mañana porque parece que los Red Bull tienen un poquito más este fin de semana y tenemos que encontrar algo si queremos plantarles cara".

"Estoy contento con el ritmo que he tenido al final de carrera, pero parece que ellos sufren menos degradación", añadió.

En cuanto a la carrera, Carlos Sainz reconoció que si llega la lluvia eso podría beneficiar a Ferrari.

"Nosotros tenemos un 30% o 40% de probabilidades de lluvia para la carrera, así que es posible que en algún momento llueva. Si llueve nos divertiremos y si no lo hace pues habrá que ver cómo podemos corregir ese déficit que tenemos con Red Bull".

En referencia a la pregunta que se lleva repitiendo desde la pretemporada, el piloto español habló claro y reconoció que todavía no se siente cómodo al volante del Ferrari F1-75.

"La verdad es que no, porque errores como el de ayer no pasarían. No acabo de ir al 100% cómodo con este coche, estoy peleando todo lo que puedo para encontrarme cómodo pero en un fin de semana al sprint no he podido probar todas las cosas que me habría gustado".