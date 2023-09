Sainz, tras una nueva pole: "Podemos aspirar a la victoria"

Después de tres sesiones de entrenamientos libres en las que Ferrari dio la sorpresa, Carlos Sainz llegó a la clasificación del Gran Premio de Singapur con un único objetivo: conseguir su segunda pole position consecutiva, algo que logró tras un sábado absolutamente caótico y con muchos sucesos inesperados.

Nada más bajarse de su SF-23 y después de un 1:30.984 que fue el mejor tiempo del día, el piloto español del equipo de Maranello se mostró encantado con el trabajo realizado y con las sensaciones del coche desde la primera vez que salió al asfalto.

"Todo ha ido realmente bien desde la FP1, he tenido mucha confianza durante todas las sesiones y se ha culminado en la Q3, en la que me he enfocado en no cometer ningún error en esa vuelta, hacerla limpia, ya que aquí en Singapur normalmente merece la pena".

"Fue una sesión un poco descontrolada para todos, pero nos mantuvimos centrados, hicimos una buena vuelta al final y hemos logrado otra pole position", explicó.

Carlos Sainz también destacó el rendimiento de Ferrari en un circuito como el de Singapur, que es totalmente contrario al de Monza, donde lograron la pole la semana pasada. Sin embargo, no se mostró tan convencido del ritmo de carrera para la cita de Marina Bay.

"Creo que es la historia un poco para nosotros este año. Tenemos un muy buen coche en ciertas pistas y en ciertas condiciones, como a una vuelta, y en este tipo de curvas que cambian de dirección, nuestro coche parece ser muy bueno".

"Sin embargo, sabemos que nuestra debilidad es siempre el ritmo de carrera y es donde siempre pagamos el precio, pero creo que el equipo ha estado haciendo un gran trabajo en los últimos fines de semana para entender el coche. Y creo que definitivamente estamos progresando un poco, teniendo en cuenta que este circuito siempre se ha adaptado bien a Ferrari".

"El ritmo de carrera es un poco un signo de interrogación. Pero Mercedes es normalmente un poco más rápido que nosotros en carrera y tienen una estrategia un poco diferente con los neumáticos que tendremos que vigilar", dijo el madrileño, que señaló a Mercedes como posiblemente el contrincante más peligroso para ellos en carrera.

¿El objetivo para la carrera del domingo en el GP de Singapur? Sainz lo tiene claro: "Pero si me concentro en mi propia carrera, hago una buena primera tanda y después otra buena tanda con los duros, creo que todavía podemos aspirar a la victoria".

"Eso se sentirá increíble. Y ese es el objetivo. Quiero decir, intentar ganar mañana. Vamos a darlo todo como lo di en Monza y espero que mañana sea suficiente", concluyó el piloto español de Ferrari en la Fórmula 1.

Las mejores imágenes del sábado de F1 en el GP de Singapur:

