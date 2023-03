Sainz describe la "mala situación" de Ferrari F1 y cómo pueden mejorar

Cargar el reproductor de audio

El comienzo de la temporada 2023 de Fórmula 1 fue toda una pesadilla para Ferrari, y no solo en la degradación de los neumáticos, como ya esperaban después de las pruebas invernales, sino por la fiabilidad, algo que ya acusaron el año pasado con muchos fallos en su unidad de potencia. Los de Maranello solo pudieron cosechar una cuarta posición en el Gran Premio de Bahrein gracias a la actuación de Carlos Sainz, pero vieron cómo Charles Leclerc se quedaba tirado cuando estaba cerca de subir al podio.

Sobre eso habló el piloto madrileño en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Arabia Saudí, en donde se mostró confiado porque espera ser más competitivo que en el circuito de Sakhir, aunque duda de si será lo suficiente como para alcanzar a Red Bull.

El español asegura que han solucionado los problemas de motor y que en Yeda irán mucho mejor: "Fue un fin de semana duro para el equipo, pero en general creo que hicimos lo máximo con lo que teníamos. Obviamente, la penalización de Charles [Leclerc] no era lo ideal aquí [en Arabia Saudí], pero solo fue la primera carrera, y como vimos en 2022, no es cómo empiezas sino cómo acabas. Ahora debemos desarrollar el coche todo lo que podamos, e intentar mejorar lo que hemos empezado".

"Por supuesto, estamos bastante preocupados con la fiabilidad, no es la manera en la que quieres empezar la temporada, con una sanción en la segunda carrera", dijo. "No estamos contentos con lo que pasó, pero lo hemos identificado y ha sido un fallo que no hemos visto en mucho tiempo, así que nos pilló por sorpresa".

Sin embargo, Carlos Sainz indicó que han podido resolver esos contratiempos antes de la segunda cita del curso, en donde se subieron al podio en 2022 por detrás de Max Verstappen: "Hemos conseguido poner las cosas en su sitio y arreglarlo, por lo que estoy seguro de que vamos a resolverlo en el corto plazo. Es una mala situación, pero solo nos queda mirar hacia delante y mejorar, estando seguros de que vamos a ser más competitivos esta semana".

"Será muy complicado, pero soy más optimista después de Bahrein, y siento que este fin de semana tenemos buenas opciones de llegar al podio", explicó. "Quiero pensar eso, este circuito es completamente diferente a Bahrein. El asfalto, la naturaleza de alta velocidad, la carga aerodinámica, etc., todo es distinto a Sakhir, y notamos que vamos a ser más competitivos, aunque no sabemos si tanto como para alcanzar a Red Bull porque tampoco conocemos si ellos serán tan rápidos como en Bahrein".

Además, el madrileño dio una perspectiva de cómo sentía que había trabajado la escudería del Cavallino Rampante desde que aterrizó en Maranello tras un 2020 para el olvido: "No es lo que progresas de un año para otro, sino lo que mejoras respecto a los demás, como decía Lando [Norris]. Llevo en Ferrari tres años, y lo que he visto aquí desde 2021 a 2023 es increíble, no lo suficiente como para alcanzar a Red Bull o Mercedes, pero fuimos terceros y segundos".

"Ahora, el comienzo de la temporada ha sido complicado con el ritmo de carrera y la fiabilidad, y es algo que debemos resolver para que no ocurra", continuó. "Lo importante es el desarrollo y la capacidad para mejorar los errores que cometes. Creo que haremos un buen trabajo este año y que tenemos un objetivo claro para mejorar el coche, que responde igual que en el túnel de viento, todo para saber en qué es débil".

