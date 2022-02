Sainz: "No podemos confirmar o negar si estamos arriba"

Cargar el reproductor de audio

Ferrari se despide de los test de pretemporada en Barcelona con una de las mejores sensaciones de los últimos años, que incluso animan a soñar con pelear por grandes metas, o eso al menos opinan hasta el momento sus rivales.

Durante estos primeros tres días de pruebas, equipos como Mercedes, Red Bull o McLaren no han dudado a la hora de señalar con el dedo al equipo de Maranello para colocarle la etiqueta de favorito antes de arrancar la temporada 2022 de Fórmula 1.

Sin embargo, en Ferrari parece que no lo ven así internamente. Carlos Sainz, uno de los dos pilotos del equipo italiano, habló durante la última jornada de test y explicó que esas "apuestas" por el momento no tienen ningún sentido, ya que nadie sabe dónde está ahora mismo.

"¿Por qué creéis que estamos tan en forma? Es muy pronto y puedo imaginar por qué ustedes están empezando a sacar conclusiones, tal vez por intentar marcar un poco el nuevo orden jerárquico".

"Pero nosotros, realmente no tenemos ni idea, creo que nadie sabe qué cargas de combustible o qué modos de motor está utilizando el resto".

Ferrari ni confirma ni desmiente su paso adelante en F1 2022

"No podemos confirmar o negar si estamos arriba o no, porque la verdad es que no sabemos dónde estamos. Creo que en Bahrein, quizás comience a ser un poco más sencillo adivinar dónde está cada equipo en comparación con los demás", añadió el madrileño.

¿Cómo de diferentes son los F1 de 2022 y los de 2021?

Hablando de la adaptabilidad a los nuevos Fórmula 1 con efecto suelo, Carlos Sainz se mostró muy contento con estos primeros tres días de pruebas al volante del Ferrari F1-75.

"Los coches se sienten muy diferentes a los del año pasado, y obviamente te enfrentas a distintos desafíos a la hora de pilotarlos. Siendo sincero, estoy disfrutando bastante con todo el proceso de adaptarme, ponerlo al límite y ver cómo reacciona el coche a las diferentes situaciones".

"Hay diferencias bastante grandes, pero nuestra memoria muscular se adapta muy rápidamente. Ese proceso de aprendizaje y desafío es muy divertido para nosotros. En ese sentido, es una prueba de pretemporada emocionante porque es diferente a cualquier otra cosa que haya hecho antes", concluyó un positivo piloto de Ferrari.

Galería: Carlos Sainz al volante del Ferrari F1-75 en los test de F1 2022

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75