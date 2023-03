Sainz, contento por tener a Alonso en la lucha con Ferrari

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2023 de Fórmula 1 está a punto de comenzar, y los pilotos se preparan para un nuevo curso en el que la lucha por las primeras posiciones se antoja muy reñido. Aunque todos coinciden en que Red Bull es el rival a batir, la sorpresa ha llegado por parte de Aston Martin, sobre el que esperan que esté peleando con, además de los austriacos, Ferrari y Mercedes.

Son afirmaciones que se hacen con fundamento en el paddock del Gran Circo, y las reafirma una voz autorizada que sabe lo que ocurre en la pista, la de Carlos Sainz, quien reconoció en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Bahrein que los de Silverstone estaban al nivel del Cavallino Rampante.

El español también se alegró por ver a su compatriota, Fernando Alonso, con un monoplaza con buen rendimiento: "Ya desde diciembre todo el mundo oye los rumores de que Aston Martin va a ser rápido este año. Todos sabemos que sus números eran muy buenos en el túnel de viento, en el simulador".

"Creo que incluso les costaba ocultar la emoción de lo que estaban viendo", aseguró el madrileño. "Así que llegamos a Bahrein y nos confirmaron que están en la mezcla de nuevo con nosotros, y pienso que es una gran noticia para la Fórmula 1, una buena noticia para Fernando [Alonso]. Estamos emocionados por tener un equipo más en la batalla esta campaña".

Sin embargo, Carlos Sainz no sabe si Ferrari está al nivel de la victoria después de los contratiempos que tuvieron en las pruebas invernales: "Hemos aprendido que el coche está haciendo lo que esperábamos del túnel de viento y de nuestro simulador. El monoplaza se está comportando como esperábamos, está ofreciendo todo lo que esperábamos que ofreciera"

"¿Será suficiente para ganar carreras y estar donde queremos estar? Solo el tiempo lo dirá, y creo que solo necesitamos 48 horas para saberlo", explicó. "No tengo ni idea de dónde caeremos en esas dos o tres últimas décimas con el Red Bull, el Aston Martin o el Mercedes, es imposible saberlo, pero esos equipos que ya te he dicho, no es ningún secreto que parecen los más fuertes, con Red Bull a la cabeza".

