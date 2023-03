Sainz: "Terminamos donde merecíamos, que era detrás de Alonso"

Cargar el reproductor de audio

La primera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 debía ser positiva para que Ferrari entrase en una buena dinámica después de la decepción que fue perder de una forma tan apabullante contra Red Bull en 2022 y, por ello, Carlos Sainz, que partía desde la cuarta posición en la parrilla de salida, se puso manos a la obra. El madrileño hizo una buena salida, aunque se tuvo que conformar con su mismo lugar pasados los primeros giros, por detrás de Sergio Pérez, mientras que el otro coche del Cavallino Rampante, el de Charles Leclerc, acechaba a Max Verstappen.

Sin embargo, el rendimiento de los neumáticos fue clave, con los de Milton Keynes optando por las gomas blandas en la primera parada en boxes y los italianos montando el duro. Eso hizo que se agrandaran las diferencias hasta el ecuador de la cita en el circuito de Sakhir, y en el giro 32, el español decidió poner un último juego de duros para ir hasta el final.

Todo parecía ir bien para sumar un podio con Charles Leclerc, pero su SF-23 se quedó detenido por un problema en su unidad de potencia, con lo que Sainz heredó su plaza de honor. No obstante, fue por poco tiempo, puesto que Fernando Alonso pasó al madrileño y se tuvo que conformar con la cuarta posición final en la primera de las citas del año.

"Lo intentamos todo, eso seguro, la verdad que aguantamos bastante bien, pero luego, poco a poco, la carrera fue tomando forma y terminamos donde merecíamos, que era detrás de ese Aston Martin [el de Fernando Alonso]", aseguró a los micrófonos de DAZN F1. "Ya veíamos desde los test [de pretemporada] que nos pondrían las cosas complicadas".

"Está claro que el ritmo [de carrera] no era nuestro fuerte debido a la degradación, sabíamos desde al año pasado que era una asignatura pendiente, y teníamos muy poco margen para luchar", declaró Carlos Sainz sobre la cita en Bahrein. "Cuando he luchado con Fernando [Alonso], venía Hamilton detrás, y he podido recuperar las ruedas para dejarlo atrás. No puedes tirar, porque a la mínima que aprietas, desgastas los neumáticos, no es lo ideal, y es un punto débil que debemos mejorar, porque los Red Bull están en otro planeta, e incluso los Aston Martin".

No obstante, una de las imágenes de la cita fue la pelea entre los dos españoles: "Obviamente, siempre respeto a Fernando, y creo que ha sido una batalla bonita, dura, pero bonita, con un podio para él y Aston Martin, les doy la enhorabuena, y la próxima vez intentaremos hacerlo mejor".

Carlos Sainz también habló sobre el abandono de su compañero, una de las preocupaciones en Ferrari y mira a la siguiente carrera: "[El motor] Lo llevábamos a tope siempre, en los bancos [de pruebas] no nos está dando problemas, así que es algo que tenemos que investigar para solucionar".

"Arabia es un circuito que desgasta menos, sobre todo de atrás, y eso nos irá mejor. También hay más rectas, y parece que este año tenemos un coche más eficiente ahí, seguro que para Yeda podemos pensar en otras cosas", concluyó el madrileño.

