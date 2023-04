Sainz saldrá 5º, pero se lamenta: "Podríamos haber hecho un top 3"

Cargar el reproductor de audio

El piloto madrileño y Ferrari llegaron al Gran Premio de Australia siendo conscientes de que tenían mucho terreno que remontar para luchar con los grandes favoritos después de un GP de Arabia Saudí en el que fueron la cuarta fuerza de la parrilla tras Red Bull , Mercedes y Aston Martin.

Sin embargo, en los entrenamientos el equipo italiano mostró una mejoría que no se pudo plasmar finalmente en la clasificación. Carlos Sainz, el primero de los dos SF-23, logró el quinto mejor crono del sábado, a 0.538s de la pole de Max Verstappen y liderará la tercera fila de la parrilla, con su compañero de equipo, Charles Leclerc, saliendo justo detrás, séptimo.

Nada más bajarse de su monoplaza, el español lamentó una decisión que le hizo perder temperatura en sus neumáticos antes de su vuelta más rápida y aseguró que podría haber logrado terminar mínimo entre los tres primeros, por lo que las sensaciones eran "positivas".

"Me da un poco de rabia, porque he ido muy rápido toda la clasificación y ha habido un poco de confusión en mi vuelta de salida y de preparación para los neumáticos, creíamos que había dos o tres coches en vuelta rápida, les he dejado pasar, se me han enfriado las ruedas y he perdido dos décimas en la curva 1".

"Eso nos podría haber ayudado para hacer un top 3, pero bueno, mirando el lado positivo, he ido muy rápido todo el fin de semana, estoy un poco más cómodo con el coche, vamos progresando y lo bueno es que había ritmo para estar más adelante".

"Hemos cambiado bastante el coche, es una pena que en clasificación no hayamos visto los resultados, porque parece que hayamos dado un paso atrás en comparación con Yeda, allí fuimos segundo y quinto y aquí estamos quinto y séptimo, pero la sensación es que ojalá mañana vayamos un poquito más rápido, a ver si de verdad esos cambios funcionan o es un espejismo".

Cuando se le preguntó por otra posible batalla con su compatriota, Fernando Alonso, que saldrá una posición por delante, en cuarta plaza, Sainz reconoció que era algo muy bonito poder pelear con él por esas posiciones tan adelantadas, después de decir que no había que "malacostumbrarse".

"En las últimas carreras siempre hemos estado ahí, segundo, tercero o cuarto todo el rato, es algo divertido. A ver si mañana puedo salir bien, salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio", concluyó el madrileño de Ferrari que ya piensa en al carrera de este domingo en Albert Park.

Mira a qué hora es la carrera del GP de Australia 2023 de la F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!