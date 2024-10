Sainz: "Mis dos vueltas de Q3 fueron casi perfectas"

Carlos Sainz sorprendió a todo el mundo en la clasificación del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 al conseguir la pole position tras marcar él mismo las dos mejores vueltas de la sesión en la Q3. El piloto madrileño saldrá primero en la carrera de mañana y confía en regresar a Maranello con la victoria.

Nada más bajarse de su Ferrari, Sainz habló sobre su impresionante ritmo a una vuelta y se mostró realmente satisfecho con el trabajo realizado en un circuito tan complicado como el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Muy contento, han sido un par de vueltas geniales. Sabes, muchas veces en México, siempre tienes la sensación de que no puedes dar una buena vuelta, y es muy difícil por lo mucho que deslizas. Pero hoy, sinceramente, mis dos vueltas de Q3 fueron casi idénticas, casi perfectas".

"Estoy muy contento, porque no suele ser el caso en México con lo complicado que es", dijo. "La segunda vuelta ha sido tan buena gracias a la primera, que ha sido tan buena que me ha permitido tomar riesgos, lo que me ha dado esa décima extra".

La pole del piloto español en México sigue a la victoria de su compañero Charles Leclerc y doblete de Ferrari en el GP de Estados Unidos, algo que Sainz cree que no es para nada una casualidad.

"Está claro que desde Austin parece que hemos dado un paso adelante, sobre todo por mi parte, también en la clasificación, donde he encontrado algo extra en la vuelta de salida y la preparación de los neumáticos".

"Parece que vamos en la dirección correcta, pero obviamente espero terminar el trabajo mañana, aunque al menos la pole position de hoy me la quedo porque muestra progreso y algunas vueltas realmente sólidas".

Con el paso adelante de Ferrari y a falta de todavía cinco carreras por disputar, Sainz aseguró que el equipo de Maranello todavía puede luchar por el campeonato de constructores, donde en estos momentos pierden 48 puntos con McLaren y ocho unidades respecto a Red Bull.

"Es nuestra prioridad número uno. En primer lugar, llevar los dos coches hasta la meta, pero sobre todo ganar la carrera. Esos puntos extra que consigues cuando ganas son importantes para el equipo en el mundial de constructores".

En cuanto a la primera curva, que en México siempre suele ser complicada, el piloto de Ferrari que mañana saldrá desde la primera posición en la parrilla de salida también habló.

"Será un momento de 'full gas' (acelerar a tope), pero también dependo de los demás, yo me tengo que concentrar en hacer una buena salida, porque si salgo bien obviamente tengo menos que perder y defenderé todo lo que pueda esa curva 1, pero si hay un buen rebufo y tienen un buen motor te pueden pasar incluso antes de la curva 1, así que me tengo que concentrar en mí mismo confiar en mi instinto".

