Sainz se vio luchando por la pole y cree que "el podio es posible"

El piloto madrileño de Ferrari había demostrado ser muy rápido en los entrenamientos libres del GP de Bahrein 2024 y los de Maranello tenían mucha confianza puesta en la clasificación por el potencial del SF-24 a una vuelta y así fue también en la Q1 y en la Q2, donde primero él y luego Charles Leclerc lideraron la tabla de tiempos.

Sin embargo, a la hora de la verdad, fue Max Verstappen quien marcó el ritmo de nuevo, por delante del monegasco y de George Russell, mientras que Carlos Sainz finalmente se tuvo que conformar con un cuarto puesto, a 0.328 segundos de la pole position.

Nada más bajar de su nuevo SF-24, el piloto español reconoció después de las primeras dos rondas de clasificación, llegó a pensar que la pole position era posible.

"Todos esperábamos que Max se hiciera con la pole, pero es cierto que después de las vueltas de la Q1 y la Q2 noté que estaba luchando por ella. Luego, por alguna razón que todavía no entiendo, no encontramos esas dos o tres décimas que normalmente encontramos en Q3".

Pese a terminar cuarto, Sainz está convencido de que tenía más potencial y que deberá estudiar los datos junto a los ingenieros para ver qué hicieron mal en la Q3 o, mejor dicho, qué podrían haber hecho mejor para luchar por la pole con Verstappen.

"He hecho una vuelta muy conservadora en la Q2 para guardar ese juego de neumáticos para la carrera y sin forzar el coche al máximo he hecho un 1:29.5".

"Luego en la Q3, cuando he forzado al máximo he hecho un 1:29.5 otra vez, hay algo que tenemos que entender, porque fue una buena clasificación, pero la Q3 no fue perfecta", añadió.

De cara a la carrera de mañana sábado, en la que saldrá desde la segunda fila de la parrilla, el madrileño cree que el podio es posible, aunque sabe que no lo tendrá nada fácil, ya que la parte alta de la clasificación no puede estar más apretada.

"Saliendo cuarto hay que ir a por todas, creo que el podio está al alcance de la mano, pero no será fácil pasar al Mercedes y luchar con ellos y con los McLaren por detrás, será una carrera movida. Por otro lado, salimos por el lado sucio, que aquí no es lo ideal, así que habrá que hacer una buena salida", concluyó Sainz.

