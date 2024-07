Sainz, descontento: "El último juego de intermedios ha sido un desastre"

Carlos Sainz llegó al Gran Premio de Bélgica siendo consciente de que Ferrari no estaba preparado para luchar por las posiciones altas este fin de semana, pero la lluvia lo cambió todo en la clasificación y los "milagros" eran posibles, tal y como demostró Charles Leclerc al ser el segundo más rápido y heredar la pole position gracias a la sanción de Max Verstappen.

Sin embargo, Carlos Sainz se quedó lejos del ritmo de su compañero de equipo, sobre todo en la última vuelta de la Q3, que fue la que realmente marcó la diferencia, y se tuvo que conformar con el octavo puesto a 0.7s del monegasco.

Hablando tras la clasificación, el madrileño explicó que algo no fue bien en su últimas vuelta de Q3: "Ha sido un último intento muy malo. La verdad que ha sido toda la clasificación con el neumático intermedio y en agua estaba muy cómodo con el coche, pero por alguna razón que todavía tengo que analizar y comprender, con el último set de neumáticos ha sido un desastre".

"No tenía nada de agarre, no sé si ha sido la vuelta de salida, la falta de calentamiento o simplemente que los neumáticos por alguna razón no me han dado el mismo agarre que unos usados o los nuevos de las rondas anteriores, pero sí, no estoy contento porque deberíamos estar mucho más adelante".

"Hay que analizarlo todo con calma. Son cosas que pasan con la lluvia, suele ser un poco lotería lo de los neumáticos, la vuelta de calentamiento, la temperatura, pero está claro que me hubiese gustado salir más adelante mañana", añadió.

De cara a la carrera, Sainz no se mostró muy convencido de sus opciones de remontada, sobre todo porque se espera un clima muy diferente, sin lluvia y con un excesivo desgaste que podría ser lo que finalmente marque las diferencias.

"Obviamente mañana va a ser todo graining y saber gestionar ese graining que ha estado presente todo el fin de semana en seco, así que, sí, siendo así, con los McLaren y los Mercedes delante, habrá que ir a por ellos y ver si podemos remontar".

En cuanto a si prefería el neumático duro o el medio para la carrera, la respuesta del piloto español de Ferrari fue un poco ambigua: "[El duro] es un neumático complicado de gestionar porque tendrá poco agarre, pero parece que va a ser el neumático que te haga evitar el graining, así que todo dependerá mañana de qué es mejor, si tener graining o más agarre", concluyó.

