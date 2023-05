Sainz, 5º en Bakú: "A Hamilton lo he controlado más que defendido"

Carlos Sainz acabó quinto, después de una carrera más o menos tranquila más allá del adelantamiento que Fernando Alonso logró hacerle en la curva 6 del circuito de Bakú después del Safety Car provocado por Nyck de Vries.

A partir de ahí, el madrileño de Ferrari no pudo seguir al Aston Martin Racing, y se tuvo que centrar en contener a un Lewis Hamilton que había superado a Lance Stroll y a George Russell en el reinicio y era sexto. A falta de 15 vueltas, el heptacampeón se acercó mucho, pero nunca, ni con DRS, lo suficiente como para pasarle.

"Se me ha hecho la carrera larga, como se ha podido ver desde fuera. Con medios la verdad que no he hecho mal stint, he recuperado un poco de ritmo, y al poner duros la confianza se ha vuelto a ir y he tenido que asegurarme de que no cometía ningún error y traer a casa ese quinto puesto que es bueno para el equipo", resumió Sainz ante los micrófonos de DAZN F1.

"Pero bueno, ahora tenemos unos días para analizar qué ha podido pasar, encontraremos lo que ha sido y en Miami volveré a estar en el ritmo y en la batalla".

Cuando se le pidió comentar su defensa ante el Mercedes de Hamilton, admitió que estuvo gestionando el ritmo, y que más que defenderse solo tuvo que controlar cómo mantenerle detrás: "Lo he controlado, más que defendido. Porque apretar más habría sido arriesgar para nada, porque los de delante iban muy adelante, y con la poca confianza que tenía y los muros tan cerca no quería cometer ningún error. A Hamilton notaba que haciendo lo que estaba haciendo, podía controlarlo".

Sainz asegura que en este inicio de curso se trata de no repetir errores, y ve el vaso medio lleno por el GP de Azerbaiyán antes de la cita de la semana que viene: "Comparado con el año pasado me puse el objetivo de no hacer los errores de principios de temporada, que en fines de semana difíciles cometí el año pasado, y este fin de semana por lo menos he salvado un quinto puesto, que no es lo que quiero ni lo que espero de mí, pero estoy seguro de que en Miami volveré a estar ahí".

La pole position de Leclerc el viernes y ser también el más rápido en la clasificación del viernes ha motivado a Ferrari, pero sigue fallando el ritmo de carrera, el gran punto débil de la Scuderia desde 2022.

"Creo que la pole de Charles el sábado nos ha dado buenas vibraciones al equipo, la motivación de pensar que desde Australia estamos yendo en la dirección correcta. No hay que olvidar que en Australia tuve muy buen ritmo de carrera, y que allí me sentí muy cómodo con el coche, y ahora parece que Charles ha ido muy bien este fin de semana".

"Pero el ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil, no hay que olvidarlo. No puede ser que a una vuelta hagamos la pole con Charles y luego en carrera el Aston le pise los talones y a mí me gane, así que seguimos teniendo que mejorar ahí, y estoy seguro de que el equipo seguirá dando pasitos adelante".

Tras el quinto puesto, Sainz es quinto en el mundial de pilotos 2023, 14 puntos por detrás de Hamilton y seis por delante de Russell y Leclerc, que están empatados.