Verstappen afirma que su Red Bull F1 parecía un "kart" en Mónaco

Aunque el neerlandés consiguió todas las pole position que se disputaron hasta el Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, las calles del Principado dejaron al conjunto austriaco con un monoplaza lejos de pelear por la primera plaza. Por ese motivo, y después de ver cómo Sergio Pérez caía eliminado en la Q1, Max Verstappen tan solo pudo cosechar un sexto lugar que sabía a muy poco.

La naturaleza del trazado monegasco, en donde es casi imposible realizar adelantamientos, provoca que el holandés tenga unas opciones muy reducidas de luchar por el podio, y cuando se le preguntó sobre si era una decepción el sábado y si intentará limitar los daños, respondió: "No estoy decepcionado con la posición, solo estoy decepcionado con nuestro rendimiento que, durante todo el fin de semana, no ha sido algo que me haya sorprendido, ya conocía nuestras limitaciones al llegar al fin de semana".

"Ha sido malo. No puedo subirme a ningún piano, en el segundo sector estoy pilotando alrededor de los pianos, es como conducir un kart sin suspensión ni amortiguación", explicó. "Ha sido muy difícil para nosotros. Me he sentido muy cómodo en las curvas de alta velocidad, así que al menos eso me ha gustado, pero en las de baja velocidad estamos perdiendo demasiado".

"Claro que puedes ganar en algunos sitios, pero perdemos demasiado en la baja velocidad, donde hay baches y el coche va dando saltos", continuó un Max Verstappen que buscará el mejor resultado posible a pesar de que no tienen el monoplaza más rápido.

El neerlandés posee una buena ventaja al frente del campeonato con respecto a Charles Leclerc, pero el monegasco, si no sucede nada extraño, le recortará puntos, con lo que también aseguró que el domingo tratará de limitar los daños: "Hay algunos circuitos más en los que hay baches y hay que pasar por los pianos, así que es una limitación para nosotros. Si se trata de una carrera sencilla, no hay mucho que hacer, los coches son tan anchos y grandes que no se puede adelantar".

"No tenemos el coche más rápido, así que no es como si nos hubiéramos clasificado fuera de posición, por lo que no hay ventaja de ritmo que podamos usar, pero ya veremos qué pasa", sentenció.

