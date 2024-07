Verstappen no difundirá "falsas esperanzas" tras no batir a McLaren F1

El piloto neerlandés se sintió incapaz de identificar las formas en las que podría superar a los McLaren en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 y, por lo tanto, fue cauteloso a la hora de "difundir falsas esperanzas". Max Verstappen fue tercero en la clasificación, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri bloquearon la primera fila de la parrilla, pero después de acabar el 2023 más de medio minutos por delante, la historia parece diferente.

"No lo sé en este momento", dijo cuando se le preguntó sobre cómo batir a los de Woking. "¿Qué pudo hacer? Intentaremos hacerlo lo mejor posible, trataremos de tener un buen equilibrio y, si lo consigo, podré seguirles, pero no lo sé. Sinceramente, mis tandas largas [en los entrenamientos libres] han estado bien, pero nada especial".

"Creo que es mejor ser realista que sentarme aquí y difundir falsas esperanzas, pero ya veremos mañana, es lo que hay", comentó el piloto que recibió la actualización más significativa de Milton Keynes, algo que cree que "seguro" que funcionará, pero se sintió frustrado por no batir a los de papaya. "Todavía no somos primeros, así que necesitamos más, es tan sencillo como eso".

"Creo que, mirando hacia atrás en mi clasificación, estaba muy contento con las vueltas, pero en cuanto al equilibrio, todo está al límite", explicó. "Estoy apretando todo lo que puedo, y después tienes pequeños sustos aquí y allá".

A medida que continuó comentando cómo fue su sábado, reveló que quizá pilotará "más duro que el año pasado", e indicó: "Supongo que solo significa que somos un poco más lentos, y tenemos trabajo que hacer, así de simple".

Todo ello fue después de que golpeara el volante en señal de frustración, y dijo: "¿No se me permite estar frustrado? Sí, eso es lo que pasó".

A diferencia de los dos pilotos de McLaren, Max Verstappen no participó en los últimos dos minutos de la Q3 tras el accidente de Yuki Tsunoda, y explicó que se debió a que "no quería pilotar más porque no tenía neumáticos, estaban usados, así que nunca iba a mejorar".

Galería: las mejores imágenes del sábado en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1

