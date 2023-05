Ferrari F1 se "preocupa" por el DRS y la velocidad de Red Bull

En Maranello ya avisaron que irían a por todas en los sábados para después no tener que remontar en las carreras, y en el Gran Premio de Miami estuvieron cerca de repetir lo que se vio en Azerbaiyán. Sin embargo, un accidente de Charles Leclerc, que le privó de una mejor posición en la parrilla de salida, y a que a su vez afectó a Carlos Sainz, hace que Ferrari deba pensar en escalar el domingo.

El máximo responsable de los del Cavallino Rampante salió a hablar para explicar lo que le sucedió al monegasco en su intento de vuelta rápida en la clasificación, y aseguró que iba "al límite" cuando cometió en error. No obstante, para Fred Vasseur, eso era algo que podía pasar cuando se pelea directamente por la pole position en la Fórmula 1.

El galo dijo: "Creo que Leclerc estaba al límite. En la vuelta anterior había hecho el mejor segundo sector, estaba luchando por la pole position, y salió como salió, pero, sin duda, tenía ritmo para conseguir la primera fila, veremos mañana, lo de hoy es una pena. Cuando estás batallando por la pole position debes apretar".

"No se puede decir que haya apretado demasiado. El año pasado, cuando tuvimos un problema, consiguió la pole position", explicó el jefe de los italianos. "Hoy ha sido así, no quiero decir que sea positivo lo que ha pasado, pero es mejor que lamentarse. Todavía no he visto el coche de Leclerc, creo que tendremos que revisar el estado del alerón trasero, pero creo que estará bien para la carrera de mañana".

En Ferrari tenían buena velocidad para un gran resultado en Miami, pero no salió como esperaban: "El ritmo desde el principio de la calificación ha sido bueno. El resultado de la sesión no ha sido el que queríamos, pero en términos de rendimiento, tanto el coche de Carlos [Sainz] como el de Charles [Leclerc] han ido bien, hicimos un par de récords del sector, así que el ritmo estaba ahí".

"Creo que nuestra velocidad fue como esperábamos. Es difícil decirlo después de un final de clasificación como el nuestro, pero Carlos también mostró ritmo en la vuelta en seco", comentó Vasseur. "No hizo su mejor vuelta en la Q3, lo hizo mucho mejor en la Q2, pero los dos monoplazas iban bien, y ahora tenemos que prepararnos para la carrera".

El domingo puede que caigan algunas gotas de lluvia, aunque lo que más puede preocupar en Ferrari es el DRS de los de Milton Keynes: "Más allá de la previsión meteorológica, para mañana me preocupa la velocidad punta de los Red Bull. Desde luego, eso no nos da ventaja, tendremos que intentar recuperar y ponernos al día".

"No es bueno para nosotros, pero creemos que tenemos el ritmo para alcanzarles", dijo el responsable de Ferrari, que mira de reojo al cielo. "Para mañana tendremos que mirar el tiempo, porque la previsión no es positiva, no se habla sólo de chubascos, sino de algo peor".

