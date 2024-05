Sainz sintió "pena" por no mostrar su verdadero ritmo en Miami F1

La jornada del sábado en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 estuvo marcada por las sanciones e investigaciones de la FIA, aunque en el plano deportivo se vio otro dominio de Max Verstappen, quien sumó la victoria en la carrera al sprint e hizo la pole position. Por detrás del neerlandés en la sesión que decidió las posiciones de parrilla para el domingo acabaron los dos Ferrari, con un Charles Leclerc que batió a Carlos Sainz.

El español tuvo que conformarse con la tercera plaza en el complejo trazado estadounidense, y cuando se le preguntó sobre cómo notó el SF-24 a lo largo del día, dijo que sentía un poco de pena por no poder demostrar todo el ritmo que tenía: "Sinceramente, fue una pena lo de esta mañana. No he podido adelantar a Daniel [Ricciardo en la carrera al sprint], pero sabía que tenía ritmo y que, con una mejor clasificación podría estar entre los tres primeros".

"Hemos hecho algunas vueltas limpias, aquí es muy complicado con el neumático blando nuevo, cada giro es una aventura con el viento, no sabes lo que va a pasar. Teniendo todo esto en cuenta, las vueltas no han sido tan malas", aseguró antes de que se le cuestionara sobre si estaba preocupado por las temperaturas.

"Siempre terminas la vuelta y sientes que podrías haber ido mucho más rápido teniendo un giro más limpio, pero es casi imposible hacer una vuelta perfecta por aquí", señaló. "Siempre hay un lugar en el que derrapas, un sitio en el que sobrecalientas el neumático, uno en el que el viento te golpea de forma diferente, y empiezas a tener problemas, así que es un equilibrio muy complicado".

"Es una pista muy complicada para conducir, es por eso que ser tercero, estar en el lado limpio de la parrilla para mañana podría ser un buen lugar para empezar", explicó antes de pasar a los micrófonos de DAZN F1. "He sufrido con el coche, pero hicimos cambios para ir en el camino correcto. Cuando pasan esas cosas en la vuelta, te deja un sabor agridulce, así que esperamos ir mejor mañana".

Galería: las mejores imágenes del sábado en el Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1

67

