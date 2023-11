Sainz sigue de "mal humor" con la FIA por su sanción en Las Vegas F1

La primera jornada de acción en pista en el Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 fue toda una debacle para el equipo del Cavallino Rampante, puesto que una alcantarilla suelta destrozó el chasis, unidad de potencia y batería del monoplaza de Carlos Sainz. Eso obligó a que el madrileño recibiera lo que todo el mundo consideraba como una injusta penalización de diez posiciones, por lo que, después de quedar segundo en la clasificación, tan solo por detrás de Charles Leclerc, tendrá que arrancar decimosegundo.

Sobre eso se le preguntó al madrileño nada más bajarse de su monoplaza, y no escondió su enfado por la decisión de los comisarios y la FIA: "Lo primero de todo, fue un gran trabajo de todo el equipo para dominar la clasificación después de un día difícil ayer, en donde [los mecánicos] reconstruyeron el coche, y hacer un doblete en la primera fila es increíble".

"Obviamente, no estaré en la pole position, sino que empezaré undécimo o duodécimo, pero creo que hicimos lo máximo que pudimos hoy", indicó el español. "Estoy decepcionado, no voy a mentir, sigo de mal humor, aunque no lo he mostrado mucho, pero es lo que hay. Veremos cómo va la salida, el graining de los neumáticos y los adelantamientos, que con el ritmo que tenemos deberíamos estar peleando por la victoria mañana con Charles [Leclerc] y Max [Verstappen]".

"Creo que va a ser complicado llegar hasta alcanzarles", reconoció Carlos Sainz, quien a pesar de ello sentía que había dado un paso adelante en su velocidad. "Siento que he dado un paso en la Q3, y creo que como equipo quizá no extrajimos el mejor tiempo por vuelta que podíamos, y si hubiéramos clavado todos los sectores, estaría más cerca [de la pole position]".

"No nos vamos a quejar porque somos primeros y segundos en la clasificación, hemos estado todo el fin de semana volando y dominando todas las sesiones. Me gustaría poder luchar por la victoria, pero empiezo decimosegundo", explicó el madrileño, aunque no se sorprendía por lo bien que iba Ferrari.

Al ser este un trazado con características similares a otros en los que fue rápido, cree que puede ir mejor que el resto: "Cuando vi la pista, y lo dije antes del gran premio, quitando las primeras curvas, es una mezcla entre Monza y Singapur, que eran los circuitos en los que más rápidos fuimos, y allí conseguimos la pole position y la victoria, aunque la carrera es un interrogante".

No te pierdas la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 A qué hora es la carrera de F1 del GP de Las Vegas 2023 y cómo verla

Galería: las imágenes del sábado del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 2 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 3 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 5 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 6 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 7 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 8 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 9 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 10 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 12 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 14 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 15 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 16 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 21 - 27 Foto de: Francois Tremblay / Motorsport Images La boda de Jacques Villeneuve 22 - 27 Foto de: John Toscano / Motorsport Images Marca Aston Martin en la cúpula 23 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 25 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 26 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 27 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!