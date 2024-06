Sainz: "Lo que más me preocupa es la distancia con la pole position"

El sábado del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 era la oportunidad perfecta para que Carlos Sainz diera una alegría a sus aficionados, que le veían por última vez en el Circuit de Barcelona-Catalunya vestido de rojo. Sin embargo, y a pesar de comenzar el día con el mejor crono en la tercera sesión de entrenamientos libres, el español se tuvo que conformar con la sexta posición de la parrilla, por detrás incluso de su compañero, Charles Leclerc.

Por lo tanto, el de Ferrari deberá ir a la remontada si quiere terminar el fin de semana con un podio ante sus seguidores en casa, y una vez que se bajó del SF-24 dio sus sensaciones sobre lo que ocurrió: "Creo que he hecho una vuelta bastante buena, pienso que he sacado lo máximo del coche. Tanto Charles [Leclerc] como yo hemos hecho dos vueltas muy buenas en el primer y segundo intento y, al final, media milésima o centésima son detalles, lo que más me preocupa es la distancia con la pole position".

"Después de los entrenamientos me daba esperanzas de poder luchar por ella, pero ellos tenían tres décimas más que nosotros en el fin de semana, y me ha dejado un poco sorprendido, porque creía que no lo tenían", aseguró a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com.

En el momento en el que se le cuestionó sobre si tenía posibilidades de acabar descorchando el champán, dijo: "El podio es factible con una buena salida, pero la realidad es que estamos todavía un poco lejos del ritmo de carrera de Red Bull y McLaren en este tipo de circuitos. Si estamos a tres décimas en la clasificación, es probable que estemos a tres décimas en la carrera, con lo que deberemos mirar sobre todo a los Mercedes y hacer una buena estrategia".

La victoria es algo más complicado: "Ganar, pienso que siempre se puede, pero la realidad es que salimos sextos en Barcelona, en un circuito donde es difícil adelantar, aunque con suerte, y con una buena salida, creo que podemos ir a por ello, si no, intentaremos ir a por el podio".

