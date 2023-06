Sainz, sobre su investigación: "No grito por la radio como otros"

La clasificación del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 tuvo "de todo, como reconoció el propio Carlos Sainz, quien tan solo pudo ser octavo con su monoplaza, pero a la espera de su resultado definitivo después de ser investigado por los comisarios por bloquear a Pierre Gasly en una de sus vueltas en la primera ronda del sábado.

El madrileño tuvo un complicado día que comenzó con un fuerte accidente en el Circuit Gilles-Villeneuve durante los terceros entrenamientos libres. El español perdió el control del SF-23 por tocar una línea blanca mojada y tuvo que remar para volver a coger confianza, que le sirvió para pasar sin problemas a lo largo de la Q1 y Q2, pero las circunstancias le hicieron no poder ir más allá de la octava plaza.

El piloto del Cavallino Rampante dijo: "Ha sido muy duro, también viniendo de un golpe en los terceros libres que me hacía correr y apretar en esta pista. Ha tocado tomar riesgos, y ha salido bien en la Q2, pero en la Q3 he levantado un poco en la última chicane para preparar la siguiente vuelta y es cuando ha salido la bandera roja, además de que ha venido la lluvia, por lo que no he podido sacar todo el potencial en la Q3, que probablemente hubiera sido una tercera posición".

"Estoy contento de la recuperación de los libres y haber hecho una buena Q1 y Q2", explicó a los micrófonos de DAZN una vez que se bajó de su Ferrari. "Ha habido de todo, pero para todos, no se ha salvado nadie, y también en el último intento de la Q3 había mucho spray y no veía bien, con un tiempo bastante complicado, así que viendo la situación, hay que remontar y volver a estar entre los cinco primeros".

Sin embargo, con Sky Sports, dio su punto de vista sobre la investigación que estaba pendiente sobre él: "Estaba muy justo con la bandera a cuadros, que iba a caer ya, y no grito por la radio como hacen otros pilotos, fui bloqueado muchas veces, y a unos les investigan y a otros no. Tuve que dejar pasar a muchos coches y me aparté como pude, dejé pasar a los monoplazas que podía, pero es un recordatorio que también debo tirar para hacer mi vuelta".

