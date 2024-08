Russell señala a los neumáticos su desventaja con Norris en Zandvoort

El piloto británico cree que el sobrecalentamiento de los neumáticos provocó su desventaja de medio segundo con respecto a Lando Norris, tras estar por delante en la Q1 y Q2 del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1. George Russell y su compañero, Lewis Hamilton, trataron de mejorar tras ganar tres de las últimas cuatro carreras, aunque fueron cuarto y duodécimo en la parrilla respectivamente.

Mientras que el heptacampeón se quedó fuera en el segundo corte después de tener problemas con el equilibrio del monoplaza, el más joven de la dupla todavía sentía que tenía una oportunidad de conseguir la primera plaza después de mantener el pulso con McLaren y Red Bull, pero a medida que la competencia aumentaba, solo mejoró tres décimas en la Q3, lo que hizo que su diferencia con respecto al líder fuera de medio segundo.

"En mi Q2, mi vuelta fue medio decente, y tenía el mismo ritmo que el McLaren, así que entré en la Q3 pensando que tenía opciones de hacer la pole position, y entonces la velocidad no llegó", dijo el inglés, quien estaba convencido de que el ritmo seguía en el coche, pero señaló el aumento de la temperatura de las gomas en la última parte de su vuelta.

"No creo que nada de eso esté en el monoplaza, para ser sincero", explicó. "Todo se debe a los neumáticos, iba en una vuelta muy buena, estaba a la altura de Lando [Norris], creo que me sacaba dos décimas y media. Las gomas se sobrecalentaron y perdí más rendimiento del esperado en la última mitad de la vuelta, así que no estoy demasiado preocupado, creo que cuarto es un buen lugar para empezar, y pienso que estaremos más cerca".

"Quieres empezar la vuelta con los neumáticos lo más fríos posibles, pero si vas un grado por debajo del límite, quizá perderás medio segundo", continuó. "Si estás un grado por encima, pierdes décimas, por lo tanto, estás en una especie de equilibrio en ese punto ideal, es como si estuvieras cada vez más cerca del borde del acantilado. Vas un paso demasiado lejos y estás fuera, y ese es el reto para todos".

Desde la segunda fila de la parrilla, George Russell aún cree que puede pelear con los líderes que salen por delante: "Espero una buena pelea con los McLaren, es justo decir que siguen siendo los más rápidos en las dos últimas carreras, así que, siendo realistas, quizá estemos media décima o una por detrás de ellos y Red Bull, pero si aciertas con la estrategia y haces una buena salida, todo puede cambiar muy rápido".

Lewis Hamilton, que empezará con tráfico desde la mitad de la tabla, se mostró menos optimista sobre ganar posiciones: "El fin de semana ha terminado y podemos pasar al siguiente. Todo fue cuesta abajo, como un efecto dominó, desde el momento en el que 'Checo' [Pérez] nos impidió el paso, y entonces el equilibrio se hizo más y más brusco, más y más sobreviraje, fue terrible, muy frustrante, pero es lo que es".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!