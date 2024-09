Russell culpa al accidente de Antonelli sus dificultades en clasificación

El piloto británico se alegró por terminar tercero en la clasificación del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 dada su falta de tiempo en pista tras el accidente de Andrea Kimi Antonelli en la FP1 del viernes. George Russell cedió su asiento al italiano en la primera sesión de prácticas para cumplir con las reglas de novatos de la FIA, y aunque el joven impresionó en la única vuelta y media que dio, sufrió un aparatoso choque en la Parabolica.

Eso provocó que los mecánicos de Mercedes tuvieran que reparar el coche, lo que se extendió hasta la FP2 y dejó al titular de la escudería con menos minutos al volante. Con solo la FP3 completa, se sintió comprometido por las secuelas del accidente y no estuvo cómodo haciendo cambios de cara a la sesión clasificatoria: "Ha sido un fin de semana con muchos altibajos".

"Ayer me perdí muchas cosas, lo que me puso en un aprieto", dijo. "No habíamos hecho muchos cambios desde la FP3 hasta la clasificación porque era mi primera sesión en la pista. La Q1 y Q2 fueron muy, muy complicadas, no tenía confianza, no me sentía bien en el coche, con lo que me las arreglé a duras penas para pasar a la Q3, y con mis dos vueltas ahí me puse tercero, así que estoy bastante contento con ese resultado y emocionado por ver lo cerca que está todo el mundo".

De cara a la carrera, el inglés aseguró que deberá improvisar debido a la falta de datos en las tandas largas, y tenía poca idea de lo que esperar. Añadió que el accidente provocó que no tuvieran algunas piezas de repuesto, y advirtió que su equipo quizá debería volver a especificaciones antiguas si él o Lewis Hamilton se encuentran con algún contratiempo.

"No sé qué esperar porque no he dado muchas vueltas, para ser sincero, así que tengo que confiar en mis instintos y adaptarme sobre la marcha. Estoy muy contento de estar tercero después del día que tuvimos, y el coche parece tener potencial", señaló. "Hemos perdido bastantes piezas, así que crucemos los dedos para que Lewis [Hamilton] y yo no suframos más daños".

"De lo contrario, tendremos que volver a utilizar algunas antiguas, a menos que podamos conseguir nuevas hasta la carrera. No es el fin del mundo, siempre y cuando no suframos más daños", comentó. "Tal y como están las cosas, no tenemos repuestos de nuestro material mejorado".

